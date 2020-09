Zmarł Gienek Loska, zwycięzca programu "X Factor". Muzyk w 2018 roku doznał wylewu krwi do mózgu. Przez długi czas był w śpiączce. Odszedł w wieku 45 lat. Zmarł na Białorusi, skąd pochodził, w otoczeniu najbliższych osób.

Na zdjęciu Gienek Loska na festiwalu w Opolu w 2012 roku / Archiwum Leszczyński / PAP

W maju 2018 roku podczas pobytu u mamy na Białorusi Gienek Loska doznał rozległego wylewu krwi do mózgu. Został zoperowany dopiero po 11 godzinach. Przez długi czas był w śpiączce. Przyjaciele zorganizowali wtedy zbiórkę pieniędzy na jego leczenie.

Polska Fundacja Muzyczna informuje, że Gienek Loska zmarł w domu mamy, która cały czas nim się opiekowała.

Jeszcze dziś zostanie pochowany w rodzinnym mieście - Biełooziersku.

Gienek Loska karierę muzyczną zaczął w Grodnie na Białorusi, gdzie spotkał Andrzeja "Makara" Makarewicza - razem z którym założył zespół Seven B. Jako wschodząca gwiazda rocka na Białorusi, w latach 90., grupa przyjechała do Polski na klika koncertów. Splot wypadków sprawił, że została w Polsce na dłużej. Członkowie grupy osiedlili się w Krakowie stając się dość szybko lokalną atrakcją (grając najpierw na ulicy, a później w małopolskich klubach).

Wideo youtube

Taka kariera Seven B trwała do 2006 roku, kiedy to Gienek postanowił odejść ze składu. Makar próbował przez kilku miesięcy występować z innymi muzykami, jednak bez sukcesów. Sam zrezygnował z grania i wyjechał do Szkocji. Do tego czasu grupa przygotowała trzy płyty - "Rocktales", "Make Up Your Mind" i "Acoustic".

Podczas gdy Makar układał sobie życie na Wyspach Brytyjskich, Gienek postanowił wrócić do muzykowania. Występował na ulicy - tym razem solowo, próbował sił w programach telewizyjnych "Szansa na sukces" i "Mam talent". Jednak bez większego powodzenia.

Przełomem okazał się udział w polskiej edycji "X Factor". Gienek występując w drużynie Czesława Mozila został laureatem programu. Sukces umożliwił rejestrację i wydanie płyty.

Wideo youtube

Muzyk ściągnął ze Szkocji przyjaciela i na nowo zorganizował zespół - tym razem pod nazwą Gienek Loska Band.