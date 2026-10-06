Akcja CBA u Rzecznika Praw Dziecka. W tle głośna interwencja i odebranie dzieci

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Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do biura Rzecznika Praw Dziecka. Sprawa ma związek z interwencją rzeczniczki, która będąc świadkiem ulicznego incydentu z udziałem dziecka, rzekomo miała podjąć działania, które doprowadziły do przymusowego odebrania rodzicom dwojga dzieci. W tej sprawie do prokuratury wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Rzecznika Praw Dziecka.

CBA weszło do biura Rzecznika Praw Dziecka

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Rzecznika Praw Dziecka (RPD) zostało złożone do szczecińskiej prokuratury. Na jej polecenie funkcjonariusze CBA weszli do biura RPD i prowadzą tam czynności – przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Czego dotyczy sprawa? Interwencja na warszawskiej Białołęce

Sprawa sięga sierpnia tego roku. Wówczas – jak wynika z informacji portalu zero.pl, który opisał ten incydent – Monika Horna-Cieślak, spacerując chodnikiem na warszawskiej Białołęce, zauważyła kobietę, która szarpała swoje dziecko i na nie krzyczała.

Rzeczniczka zwróciła jej uwagę, na co kobieta odpowiedziała w wulgarny sposób. O sprawie Horna-Cieślak zawiadomiła policję, która, jak twierdzi portal, pod presją wydała wobec rodziców nakaz opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania się do dzieci. To skutkowało umieszczeniem trzy- i czterolatka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rzeczniczka odpiera zarzuty o „przemoc instytucjonalną”

Zero.pl, powołując się na słowa sądu rodzinnego, przekazał, że podjęte przez RPD działania „mogą nosić wyraźne znamiona przemocy instytucjonalnej”, a „machina państwowa i urzędowa została tu uruchomiona w sposób rażąco nieproporcjonalny do zaistniałego zdarzenia”.

Rzeczniczka w rozmowie z Polską Agencją Prasową odparła te zarzuty. Tłumaczyła, że działała w ramach swoich kompetencji, w trosce o bezpieczeństwo dzieci, a rodzina, której dotyczyła interwencja, była znana służbom i była m.in. objęta procedurą Niebieskiej Karty.