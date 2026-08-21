AI napisała raport pełnomocniczki rządu? Prokuratura wkracza do sprawy

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Warszawska prokuratura regionalna zwróciła się do Ministerstwa Sportu i Turystyki o przekazanie kopii raportu „Polaków Portret Własny” oraz umowy dotyczącej jego opracowania i dofinansowania. O raporcie zrobiło się głośno wczoraj, kiedy to eksperci i politycy zaczęli wytykać liczne błędy oraz szerokie wykorzystanie sztucznej inteligencji przy jego tworzeniu.

„Katowice w północnym centrum”, młodzi Polacy mówią po mandaryńsku

Wśród osób krytykujących raport znalazł się m.in. związany z Instytutem Sobieskiego członek Prawa i Sprawiedliwości, ekspert ds. polityki zagranicznej i relacji transatlantyckich Sebastian Meitz. Zarzucił on autorce raportu, Barbarze Mróz-Gorgoń, obecnej pełnomocniczce rządu ds. promocji marki Polski, że AI odegrała zbyt dużą rolę w powstawaniu dokumentu.

„Czy Ministerstwo Sportu i Turystyki zapłaciło 200 000 złotych w ramach zadania publicznego za raport wygenerowany przez AI?” – pytał Meitz, oznaczając m.in. autorkę raportu.

Dodał, że w raporcie Katowice zostały opisane jako znajdujące się w „północnym centrum Polski”, pojawiły się błędy w danych, wskazano też, że młodzi Polacy nierzadko posługują się „językiem mandaryńskim”.

Autorka raportu odpowiada na zarzuty

Barbara Mróz-Gorgoń nie pozostawiła sprawy bez komentarza. W oświadczeniu podkreśliła, że raport był wykorzystywany wyłącznie wewnętrznie w think tanku i nie powinien trafić do sieci. Dodała również, że dokument nie był częścią żadnego zamówienia ani umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Resort również zaprzeczył, by publikacja była objęta jakąkolwiek umową.

Barbara Mróz-Gorgoń została pełnomocniczką rządu do spraw promocji marki Polska pod koniec lipca 2026 r. W rozporządzeniu zapisano m.in., że pełnomocnik ma koordynować działania administracji rządowej związane z tworzeniem, wdrażaniem i rozwojem spójnej marki narodowej. Celem rozwiązań ma być m.in. skuteczniejsze budowanie i ochrona wizerunku Polski w kraju i za granicą.

Sztuczna inteligencja – pomoc czy zagrożenie?

W piątek Mróz-Gorgoń w rozmowie z PAP doprecyzowała, że przy powstawaniu raportu korzystano z narzędzi AI, ale wyłącznie do transkrypcji, podsumowania i redakcji tekstu.

Narzędzia AI (...) nie projektowały treści badawczej ani nie tworzyły wniosków – zapewniła.

Polityczne reperkusje

Sprawa raportu ma już swoje polityczne konsekwencje. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski zapowiedział, że wszystkie okoliczności powstania dokumentu zostaną szczegółowo wyjaśnione. Podkreślił też, że raport pochodzi z końca 2025 roku, czyli jeszcze sprzed objęcia przez Mróz-Gorgoń funkcji pełnomocniczki rządu.

Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość złożyło już wnioski do prokuratury i CBA o wyjaśnienie sprawy.

Co jeszcze znalazło się w raporcie?

W raporcie oceniono m.in., że „Polska, pomimo znaczących osiągnięć gospodarczych w ostatnich 35 latach, pozostaje krajem o niewyrazistym, niedostatecznie skonsolidowanym wizerunku na arenie międzynarodowej". Wskazano pięć „kluczowych ustaleń” z badań. Są to m.in. fundamentalna luka między potencjałem a wizerunkiem; kompleksy narodowe hamujące budowanie pozytywnego wizerunku; dysproporcja między rzeczywistością a samooceną (syndrom impostora); potencjał w sektorach wysokiej wartości (IT, gaming, turystyka naturalna). Jako główne bariery wymieniono biurokrację, polaryzację społeczną i chaos estetyczny.

Główna rekomendacja raportu brzmi: „Polska marka wymaga systematycznego, ponad-partyjnego, długoterminowego zaangażowania (minimum 10-20 lat) na poziomie rządowym, biznesowym i społecznym. Badania pokazały, że Polacy nie są przeciwni działaniom brandingowym – są przeciwni ich słabej realizacji".