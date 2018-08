"Mamy wielkie zaufanie do polskiego munduru. Wojsko Polskie jest integralną częścią Westerplatte i jak co roku przedstawiciele służb mundurowych są zapraszani i uczestniczą w uroczystościach o godz. 4.45 1 września na Westerplatte. Będzie też i tak w tym roku" - poinformował prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. "Nie mamy zaufania do politycznego, partyjnego kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej" - zaznaczył.

Uroczystości na Westerplatte w 2017 roku /Roman Jocher /PAP

REKLAMA