Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała pięć osób. To byli członkowie spółki Skarbu Państwa odpowiedzialnej za wdrożenie produkcji grafenu - poinformowała rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Mirosława Chyr. Spółka nie zrealizowała zamierzonego celu - dodała.

Zdj. ilustracyjne / Rafał Guz / PAP

Prokuratura Okręgowa w Warszawie przekazała, że w śledztwie nadzorowanym przez Wydział do spraw Wojskowych Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała pięć osób - byłych członków zarządu spółki działającej w branży nanotechnologii, której udziałowcami były spółki Skarbu Państwa.

Jak podała Mirosława Chyr, przedmiotem działalności spółki było doprowadzenie do skomercjalizowania wyników prac badawczych i naukowych związanych z produkcją i wykorzystaniem grafenu.



Prace te były realizowane przez państwowy instytut badawczy i w ramach ścisłej współpracy z tym instytutem miało dojść do opracowania technologii umożliwiających wdrożenie produkcji grafenu na skalę przemysłową. Spółka nie zrealizowała zamierzonego celu - poinformowała Chyr.



Dodała, że podejrzanym, jako osobom odpowiedzialnym za prowadzenie spraw majątkowych spółki, zarzucono popełnienie w okresie od 2013 do 2016 r. szeregu przestępstw związanych z zawieraniem niekorzystnych i sprzecznych z interesem spółki umów. Na skutek zawartych umów spółce wyrządzono szkodę w łącznej wysokości sięgającej 2 miliony złotych - wyjaśniła Chyr.



Do zatrzymań doszło na terenie województw mazowieckiego, dolnośląskiego i warmińsko-mazurskiego.

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeszukali adresy zamieszkania zatrzymanych, siedzib podmiotów gospodarczych. W wyniku tych czynności zabezpieczono sprzęt i obszerną dokumentację - podała Chyr.



Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu kontaktów oraz poręczeń majątkowych.



W postępowaniu prowadzone są czynności dowodowe dotyczące działalności spółki. Nie można wykluczyć, że ostateczna wartość strat poniesionych przez objętą postępowaniem spółkę sięgać będzie kilkudziesięciu milionów złotych - podkreśliła Chyr.