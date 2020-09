Jest śledztwo w sprawie awarii w oczyszczalni "Czajka" w Warszawie. Wszczęła je z urzędu prokuratura regionalna w stolicy - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Prokuratura zleciła też Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego sprawdzenie, czy awaria mogła być efektem sabotażu lub działania terrorystycznego.

Oczyszczalnia ścieków „Czajka” w Warszawie / Leszek Szymański / PAP

Prokuratura Regionalna wszczęła śledztwo "w sprawie niedopełniania obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy publicznych zobowiązanych do prawidłowego nadzoru nad odbiorem ścieków oraz sprowadzenia w związku z eksploatacją instalacji działającej w ramach oczyszczalni Czajka niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób i mienia w wielkich rozmiarach w postaci zagrożenia epidemiologicznego i spowodowania zniszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym".

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego weryfikuje, czy awaria mogła być efektem sabotażu lub działań terrorystycznych. Zawiadomienie z taką hipotezą złożyło Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie.



"Biorąc pod uwagę fakt, że w dniu wczorajszym tj. 28 sierpnia 2020 roku zakończył się przegląd eksploatacyjny układu przesyłowego przeprowadzony przez specjalistów - w tym naukowców Politechniki Warszawskiej, przy udziale wykonawcy oraz pracowników spółki, który potwierdził szczelność rurociągów, w najwyższy stopniu podejrzane jest jego dzisiejsze rozszczelnienie. W świetle powyższych faktów i doświadczenia życiowego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jedną z możliwości, która mogła doprowadzić do awarii jest sabotaż lub inne działanie o charakterze terrorystycznym. W związku z powyższym wnosimy o natychmiastowe rozpoczęcie czynności wyjaśniających zdarzenie, zmierzające do zweryfikowania, czy do powyższej awarii nie doszło w wyniku przestępstwa" - czytamy w piśmie do prokuratury Praga-Warszawa, podpisanym przez zarząd MPWiK.

Nieczystości spływające bezpośrednio do Wisły na wysokości ul. Farysa na warszawskich Bielanach / Leszek Szymański / PAP

O awarii kolektora przesyłającego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka" i prowadzonym w związku z tym zrzucie ścieków do Wisły prezydent stolicy Rafał Trzaskowski poinformował w sobotę. Poprzednia awaria oczyszczalni "Czajka", w efekcie której nieczystości płynęły do rzeki, miała miejsce rok temu.