RMF24

Jest wniosek o sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami sejmowego pirata drogowego, posła Łukasza Mejzy. Jak nieoficjalnie dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, w końcu udało się wprowadzić do systemu 54 punkty karne za liczne wykroczenia drogowe popełnione przez parlamentarzystę.

54 punkty karne na koncie Łukasza Mejzy spowodują, że jeśli zostanie zatrzymany do kontroli drogowej, policjanci odbiorą mu prawo jazdy za przekroczenie limitu. Natomiast wniosek do starosty zielonogórskiego o sprawdzenie kwalifikacji posła oznacza, że Mejza będzie musiał przystąpić do egzaminu na prawo jazdy. Najpierw jednak starosta musi ten wniosek podpisać i wysłać mu zawiadomienie o egzaminie.

Jak ustalił nasz dziennikarz, jeśli za pierwszym razem Mejza zda ten egzamin, a także zaliczy testy psychologiczne - odzyska uprawnienia. Jeśli nie, będzie musiał przystąpić do kursu, jak początkujący kierowca i zdać kolejny egzamin.

Za co są te punty karne Łukasza Mejzy?

Za wykroczenia, których rozliczeniem nie będzie się zajmował sąd. To prawie dwadzieścia przypadków przekroczeniu prędkości wykrytych przez policję oraz Inspekcję Transportu Drogowego. Warto dodać, że za wszystkie wykroczenia, które ma na koncie poseł Mejza, powinien otrzymać w sumie ponad 220 punktów karnych.