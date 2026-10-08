Którym politykom ufają Polacy? Najnowszy sondaż nie pozostawia złudzeń

Prezydent liderem zaufania. Kto jeszcze znalazł się na podium?
Na czele rankingu zaufania niezmiennie pozostaje prezydent Karol Nawrocki. We wrześniu zaufanie do głowy państwa zadeklarowało 53 proc. ankietowanych, co oznacza wzrost o 2 pkt proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem. Jednocześnie ponad jedna trzecia respondentów (35 proc.) przyznała, że nie ufa prezydentowi.
Drugie miejsce w zestawieniu zajmuje szef Ministerstwa Obrony Narodowej i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Zaufanie do niego deklaruje 45 proc. badanych, a nieufność – 30 proc. Warto zauważyć, że w przypadku Kosiniaka-Kamysza odnotowano wzrost nieufności o 3 pkt proc., a wzrost zaufania o 1 pkt proc.
Na trzeciej pozycji znalazł się szef polskiej dyplomacji, wicepremier Radosław Sikorski. Ufa mu 43 proc. respondentów, natomiast nieufność wobec niego wyraża 35 proc. ankietowanych – to wzrost o 6 punktów procentowych w porównaniu z poprzednim miesiącem.
Największa nieufność wobec polityków prawicowej opozycji i rządu
Badanie pokazuje także, którzy politycy budzą największą nieufność wśród Polaków. We wrześniu na czele znalazł się Grzegorz Braun, któremu nie ufa aż 60 proc. respondentów. Wysokie wskaźniki nieufności odnotowali również prezes PiS Jarosław Kaczyński (56 proc.), kandydat tej partii na premiera Przemysław Czarnek oraz były premier Mateusz Morawiecki (po 52 proc.).
Wśród obecnych liderów rządu najwięcej nieufności wzbudza premier Donald Tusk – 51 proc. badanych wyraziło wobec niego brak zaufania. To wzrost o 5 pkt proc.
W stosunku do ubiegłego miesiąca widoczną zmianą jest wzrost nieufności do przedstawicieli rządowej koalicji. Poza Donaldem Tuskiem wzrost nieufności odnotowali m.in. również: Władysław Kosiniak-Kamysz (+3 pkt proc.), Radosław Sikorski (+6 pkt proc.), Rafał Trzaskowski (+5 pkt proc.) czy Włodzimierz Czarzasty (+4 pkt proc.).
Średnie oceny polityków. Nieliczni z dodatnim bilansem
Analiza średnich ocen polityków wskazuje, że we wrześniu najlepiej odbieranym politykiem był prezydent Karol Nawrocki, który uzyskał wynik +0,57 pkt. Dodatnią średnią ocen mają jeszcze: szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz (+0,33), wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka (+0,21), szef MSZ Radosław Sikorski (+0,13) oraz minister finansów i gospodarki Andrzej Domański (+0,04). Pozostali politycy uzyskali ujemny bilans ocen, co oznacza przewagę nieufności nad zaufaniem.
Pełne zestawienie:
- Karol Nawrocki: 53 proc. ufa, nie ufa 35 proc.;
- Władysław Kosiniak-Kamysz: 45 proc. ufa, nie ufa 30 proc.;
- Radosław Sikorski: 43 proc. ufa, nie ufa 35 proc.;
- Rafał Trzaskowski: 39 proc. ufa, nie ufa 45 proc.;
- Krzysztof Bosak: 37 proc. ufa, nie ufa 32 proc.;
- Donald Tusk: 37 proc. ufa, nie ufa 51 proc.;
- Włodzimierz Czarzasty: 31 proc. ufa, nie ufa 39 proc.;
- Sławomir Mentzen: 31 proc. ufa, nie ufa 44 proc.;
- Waldemar Żurek: 30 proc. ufa, nie ufa 28 proc.;
- Barbara Nowacka: 28 proc. ufa, nie ufa 39 proc.;
- Mateusz Morawiecki: 28 proc. ufa, nie ufa 52 proc.;
- Adrian Zandberg: 27 proc. ufa, nie ufa 29 proc.;
- Małgorzata Kidawa-Błońska: 27 proc. ufa, nie ufa 32 proc.;
- Jarosław Kaczyński: 26 proc. ufa, nie ufa 56 proc.;
- Andrzej Domański: 25 proc. ufa, nie ufa 21 proc.;
- Krzysztof Gawkowski: 24 proc. ufa, nie ufa 20 proc.;
- Marcin Kierwiński: 24 proc. ufa, nie ufa 29 proc.;
- Przemysław Czarnek: 22 proc. ufa, nie ufa 52 proc.;
- Paulina Hennig-Kloska: 20 proc. ufa, nie ufa 28 proc.;
- Grzegorz Braun: 20 proc. ufa, nie ufa 60 proc.;
- Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz: 19 proc. ufa, nie ufa 25 proc.;
- Magdalena Sobkowiak-Czarnecka: 15 proc. ufa, nie ufa 12 proc.