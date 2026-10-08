Którym politykom ufają Polacy? Najnowszy sondaż nie pozostawia złudzeń

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Nieufność wobec polityków koalicji rządzącej rośnie – wynika z wrześniowego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS). To zmiana w stosunku do sondażu z sierpnia, który przyniósł im poprawę ocen. Jednocześnie niektórzy przedstawiciele opozycji odnotowali lekki wzrost zaufania.

Władysław Kosiniak-Kamysz (Z lewej, tyłem), Karol Nawrocki (w środku), Donald Tusk (z prawej)/fot. Wojciech Olkusnik

Władysław Kosiniak-Kamysz (Z lewej, tyłem), Karol Nawrocki (w środku), Donald Tusk (z prawej)/fot. Wojciech Olkusnik / East News

Prezydent liderem zaufania. Kto jeszcze znalazł się na podium?

Na czele rankingu zaufania niezmiennie pozostaje prezydent Karol Nawrocki. We wrześniu zaufanie do głowy państwa zadeklarowało 53 proc. ankietowanych, co oznacza wzrost o 2 pkt proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem. Jednocześnie ponad jedna trzecia respondentów (35 proc.) przyznała, że nie ufa prezydentowi.

Drugie miejsce w zestawieniu zajmuje szef Ministerstwa Obrony Narodowej i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Zaufanie do niego deklaruje 45 proc. badanych, a nieufność – 30 proc. Warto zauważyć, że w przypadku Kosiniaka-Kamysza odnotowano wzrost nieufności o 3 pkt proc., a wzrost zaufania o 1 pkt proc.

Zaufanie do polityków/autor: Michał Czernek / PAP

Na trzeciej pozycji znalazł się szef polskiej dyplomacji, wicepremier Radosław Sikorski. Ufa mu 43 proc. respondentów, natomiast nieufność wobec niego wyraża 35 proc. ankietowanych – to wzrost o 6 punktów procentowych w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Największa nieufność wobec polityków prawicowej opozycji i rządu

Badanie pokazuje także, którzy politycy budzą największą nieufność wśród Polaków. We wrześniu na czele znalazł się Grzegorz Braun, któremu nie ufa aż 60 proc. respondentów. Wysokie wskaźniki nieufności odnotowali również prezes PiS Jarosław Kaczyński (56 proc.), kandydat tej partii na premiera Przemysław Czarnek oraz były premier Mateusz Morawiecki (po 52 proc.).

Wśród obecnych liderów rządu najwięcej nieufności wzbudza premier Donald Tusk – 51 proc. badanych wyraziło wobec niego brak zaufania. To wzrost o 5 pkt proc.

W stosunku do ubiegłego miesiąca widoczną zmianą jest wzrost nieufności do przedstawicieli rządowej koalicji. Poza Donaldem Tuskiem wzrost nieufności odnotowali m.in. również: Władysław Kosiniak-Kamysz (+3 pkt proc.), Radosław Sikorski (+6 pkt proc.), Rafał Trzaskowski (+5 pkt proc.) czy Włodzimierz Czarzasty (+4 pkt proc.).

Średnie oceny polityków. Nieliczni z dodatnim bilansem

Analiza średnich ocen polityków wskazuje, że we wrześniu najlepiej odbieranym politykiem był prezydent Karol Nawrocki, który uzyskał wynik +0,57 pkt. Dodatnią średnią ocen mają jeszcze: szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz (+0,33), wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka (+0,21), szef MSZ Radosław Sikorski (+0,13) oraz minister finansów i gospodarki Andrzej Domański (+0,04). Pozostali politycy uzyskali ujemny bilans ocen, co oznacza przewagę nieufności nad zaufaniem.

Pełne zestawienie: