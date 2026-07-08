Impas ws. polskiego ambasadora w Kanadzie. Ustalenia RMF FM

RMF24

Były europoseł Krzysztof Lisek zrezygnował z ubiegania się o stanowisko ambasadora RP w Kanadzie – przekazał RMF FM szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Dziś informowaliśmy, że Kanada wydała zgodę na powołanie Liska na stanowisko naszego przedstawiciela w Ottawie.

Z oświadczenia Kancelarii Prezydenta RP przesłanego RMF FM wynika, że prezydent Karol Nawrocki nie podpisze nominacji dla Krzysztofa Liska. W tej sytuacji mógłby on zostać jedynie przedstawicielem w randze chargé d'affaires i dołączyć do grona ‘’kierowników placówek’’.

Radosław Sikorski przekazał amerykańskiemu korespondentowi RMF FM Pawłowi Żuchowskiemu, że Krzysztof Lisek zrezygnował z ubiegania się o stanowisko ambasadora. Podkreślił, że rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz minął się z prawdą w oświadczeniu, w którym zarzuca szefowi MSZ brak dialogu i umiejętności „znalezienia języka współpracy ani z Prezydentem Andrzejem Dudą i jego ministrami, ani z Prezydentem Karolem Nawrockim i jego ministrami”.

Radosław Sikorski przekazał korespondentowi RMF FM, że proponował kompromisowe rozwiązania w tej sprawie. Podkreślił też, że prezydent Duda podpisał 24 nominacje ambasadorskie, a w wielu krajach nadal pracują ambasadorowie mianowani przez poprzedni rząd i prezydenta Andrzeja Dudę.

W tej sytuacji procedura dotycząca polskiego ambasadora w Kanadzie rozpocznie się od nowa. Będzie trzeba znaleźć nowego kandydata, następnie wystąpić do władz Kanady o zatwierdzenie jego kandydatury. To może potrwać kilka miesięcy.