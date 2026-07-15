Bochenek uspokaja ws. wypowiedzi Czarnka. „Nie było żadnego sporu”

RMF24

Sprawa wypowiedzi wiceprezesa PiS Przemysława Czarnka w sprawie pomocy dla Ukrainy została już wyjaśniona i „nie było żadnego sporu” - oświadczył rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek, po środowym spotkaniu władz partii. Podkreślił, że zarówno prezes Kaczyński jak i Czarnek „myślą bardzo podobnie”.

Przypomnijmy: we wtorek prezes Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział, że kierownictwo partii zajmie się wyjaśnieniem sprawy wypowiedzi Przemysława Czarnka, którego w marcu ogłoszono kandydatem PiS na przyszłego premiera. Wypowiedź dotyczyła kwestii pomocy dla Ukrainy.

W poniedziałek na antenie prawicowej stacji TV Republika, Czarnek powiedział, że Polska powinna wykorzystać swoją pozycję w UE i NATO, aby wymóc na Ukrainie zmianę polityki wobec Polski. Trzeba zmusić Unię Europejską - również naszą pozycją w Unii Europejskiej - do tego, żeby zaprzestać na ten moment finansowania w jakikolwiek sposób zbrojeń na Ukrainie i odbudowy Ukrainy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich - ocenił polityk PiS.

Bochenek o słowach Czarnka: Sprawa została już wyjaśniona

Władze PiS obradowały w środę po południu, jednak – jak podkreślił Bochenek – na posiedzeniu nie rozmawiano o słowach Czarnka. Dodał, że „ta sprawa już została wyjaśniona”.

Pytany zaś o to, czy to pewne, że Czarnek pozostanie kandydatem partii na premiera, Bochenek podkreślił, że tak. Zresztą to kilkakrotnie wybrzmiało podczas prezydium Komitetu Politycznego, że naszym kandydatem na urząd premiera jest pan prof. Przemysław Czarnek – stwierdził.

Wina mediów?

Rzecznik partii dodał także, że Przemysław Czarnek jest w „nieustannym kontakcie” z Jarosławem Kaczyńskim – we wtorek rozmawiali ze sobą telefonicznie, a w środę, przy okazji głosowań w Sejmie – „mieli sposobność do tego, aby porozmawiać na temat tej sytuacji”.

Tutaj nie było żadnego sporu, panowie myślą bardzo podobnie – podkreślił rzecznik PiS.

Ocenił ponadto, że „wydźwięk jednej i drugiej wypowiedzi wcale nie stoi ze sobą w sprzeczności”. Jego zdaniem „chodzi tylko i wyłącznie o to, że media w jakiś sposób próbowały nadać słowom Czarnka nieco inne znaczenie niż w rzeczywistości”.

Komentarz Czarnka

Całe zamieszanie skomentował także sam zainteresowany. Czarnek oświadczył w środę, że „bezwzględnie, bez najmniejszych zahamowań” powtórzyłby swoje słowa w sprawie zaprzestania finansowania zbrojeń i odbudowy Ukrainy. Zapewnił jednocześnie, że „nie ma sprzeczności” między jego poglądami a stanowiskiem prezesa partii.