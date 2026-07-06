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IMGW alarmuje. „Już połowa kraju dotknięta tym zjawiskiem”

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 6 lipca (09:41)

Susza hydrologiczna postępuje - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wydano już ponad 60 ostrzeżeń, a zjawiskiem objęta jest połowa kraju.

IMGW alarmuje. „Już połowa kraju dotknięta tym zjawiskiem”
Susza hydrologiczna w Polsce się rozszerza /Shutterstock
  • Susza hydrologiczna w Polsce nadal się nasila, obejmując około połowy kraju.
  • Jakich regionów dotyczą nowe ostrzeżenia?
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IMGW alarmuje, że susza hydrologiczna w Polsce wciąż się rozszerza.

„Susza nadal postępuje. Wczoraj zostały wydane nowe ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną dla: Wisły od Zb. Włocławek do Torunia, zlewnię Wisłoki, Orzyca oraz Odrę środkową od Słubic do Warty” - podał Instytut.

Z informacji wynika, że obowiązuje już 61 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną, a w najbliższych dniach wydane zostają kolejne. 

„Na mapie ostrzeżeń widać, że już około połowa kraju dotknięta jest tym zjawiskiem” - wskazano. 

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: IMGW susza

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