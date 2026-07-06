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Susza hydrologiczna postępuje - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wydano już ponad 60 ostrzeżeń, a zjawiskiem objęta jest połowa kraju.

Susza hydrologiczna w Polsce się rozszerza

Susza hydrologiczna w Polsce się rozszerza / Shutterstock

IMGW alarmuje, że susza hydrologiczna w Polsce wciąż się rozszerza.

„Susza nadal postępuje. Wczoraj zostały wydane nowe ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną dla: Wisły od Zb. Włocławek do Torunia, zlewnię Wisłoki, Orzyca oraz Odrę środkową od Słubic do Warty” - podał Instytut.

Z informacji wynika, że obowiązuje już 61 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną, a w najbliższych dniach wydane zostają kolejne.

„Na mapie ostrzeżeń widać, że już około połowa kraju dotknięta jest tym zjawiskiem” - wskazano.