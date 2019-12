Głównym tematem dnia była ustawa dyscyplinująca sędziów. Sejm nie zgodził się na odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu i skierował go do komisji. Prezydent USA Donald Trump postawiony w stan oskarżenia. Izba Reprezentantów - po raz trzeci w historii - przegłosowała artykuły impeachmentu prezydenta Stanów Zjednoczonych. Prokuratura Okręgowa w Krakowie skierowała do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia przeciwko trzem podejrzanym w sprawie zabójstwa małżeństwa Jaroszewiczów. Gościem RMF FM był Henry Cavill - odtwórca roli wiedźmina Geralta w serialu Netfliksa. Aktor opowiedział naszemu dziennikarzowi o kulisach pracy nad tą produkcją. Oto nasze podsumowanie dnia!

