2 maja to dzień szczególny - Święto Flagi Rzeczypospolitej. Od wielu lat obchodzimy to święto wspólnie z wami - słuchaczami RMF FM. W przeszłości z Biało-czerwoną zdobywaliśmy najwyższe góry, wysyłaliśmy ją balonami czy przemierzaliśmy kraj w sztafetach. Dziś również świętujemy, choć przez wyjątkową sytuację - w zupełnie inny sposób. Na Zamku Królewskim w Warszawie ułożyliśmy Morze Flag.

Na zielonej murawie ogrodów Zamku Królewskiego w Warszawie powstała wyjątkowa instalacja złożona z setek biało-czerwonych flag, ustawionych jedna obok drugiej.

Dzień Flagi z RMF FM: W ogrodach Zamku Królewskiego stworzyliśmy Morze Flag Piotr Biedroń /RMF FM

To nawiązanie do naszej akcji sprzed roku. Dokładnie rok temu Morze Flag o tej porze odsłanialiśmy na krakowskich Błoniach. Teraz jest inna, nowa instalacja. Bo sytuacja w naszym kraju jest zupełnie inna niż przed rokiem. Jedno nie zmieniło się: biało-czerwone flagi znów dumnie powiewają na wietrze. I tworzą kontury mapy Polski. I ten widok znowu robi ogromne wrażenie.

Święto Flagi Rzeczypospolitej z RMF FM Piotr Biedroń /RMF FM

W utworzeniu instalacji pomagali nam harcerze ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Nie spodziewałem się takiego efektu, takiej symetrii, takiej mozaiki, która się zgrywa, gdy się patrzy z różnych kątów. Z góry, jak się spojrzy z balkonu widać flagę Polski, która rozpościera się na centralnej części tego morza flag - mówi jeden z nich w rozmowie z RMF FM.

Morze Flag z lotu ptaka Jacek Skóra /RMF FM

Murawa, na której powstała instalacja jest niemal taka, jak na stadionie piłkarskim. Spełniamy standardy trawy ze stadionów i pól golfowych, to jest najwyższy standard, to podobny trawnik, jednak będzie pełnił funkcję reprezentacyjną, nie chcielibyśmy, żeby odbywały się tu mecze piłkarskie, bo to nie ta ranga miejsca - mówi architekt krajobrazu Monika Drąg.

Spacerujący po ogrodach robią zdjęcia naszego Morza Flag / Karolina Jóźwiak / RMF FM

W miejscu, w którym postawiliśmy flagi, przez ostatnie kilkaset lat działo się wiele. Choć dziś wszystko jest perfekcyjne, tak były czasy, gdy ogród był zaniedbany.

Morze Flag - wyjątkowa, patriotyczna instalacja od RMF FM Jacek Skóra /RMF FM

To burzliwa historia, tak jak historia zamku, tu stały kiedyś baraki wojskowe, od roku możemy oglądać ogrody odnowione w całości - mówi Monika Drąg.

Relacje ze święta można było śledzić zarówno na antenie, stronach jak i na fanpejdżach RMF24 i RMF FM. Reakcje Słuchaczy były entuzjastyczne.

"Zrobiliście Coś Pięknego i oby młodzież to zauważyła i powtórzyła w Następnym Roku Gratulacje!" - Irena

"Genialne! Wygląda to naprawdę pięknie. Szacun za pomysł i wykonanie" - Lidka

"Brawo za coś pięknego, za szacunek dla kraju, flagi i nas obywateli." - Włodzimierz

"Pięknie gratulacje za piękny gest w stronę flagi polskiej biało-czerwonej. Duży szacunek za taką akcję" - Kasia

Nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz relacjonuje dla Was nasza wyjątkową akcję na antenie RMF FM / Karolina Jóźwiak / RMF FM

Do świętowania z nami możecie dołączyć. Wystarczy, że napiszcie na kartce przesłanie, które chcecie przekazać całej Polsce i zróbcie zdjęcie. Załączcie je w formularzu TUTAJ>>> .

Morze Flag od RMF FM widziane z balkonu Zamku Królewskiego i z drona Michał Dukaczewski/Jacek Skóra /RMF FM

Kolejny rok, kolejna akcja RMF FM z okazji Święta Flagi

W 2019 roku biało-czerwone Morze Flag zalało krakowskie Błonia. Dziesięć tysięcy biało-czerwonych flag dumnie powiewających na wietrze to był oszałamiający, zapierający dech w piersiach widok!

2 maja 2018 i 2017 roku zorganizowaliśmy biało-czerwone sztafety. Najpierw nasza ekipa przemierzyła kraj z północy na południe - z Helu na Giewont, a następnie w odwrotnym kierunku: zaczęliśmy pod Tatrami, a zakończyliśmy na Pomorzu, na pokładzie ORP Błyskawica. Towarzyszyły nam gwiazdy muzyki i estrady, sportowcy, a także politycy.

W 2016 roku świętowaliśmy na Rynku Głównym w Krakowie, gdzie w narodowe barwy przystroiliśmy Ratusz.

Rok wcześniej rozwiesiliśmy flagi na pięciu szczytach: Rysach, Babiej Górze, Śnieżce, Tarnicy i Łysicy.

W 2014 roku gigantyczną biało-czerwoną flagę wynieśliśmy balonem nad Bulwarami Wiślanymi w Krakowie na wysokość 152 metrów.

A wszystko zaczęło się akcją "Szaliki na pomniki" w 2013 roku.