Co zrobić, żeby Amerykanie odkryli Powstanie Warszawskie? "Nie wiem. Nie ma perełki, nie ma jednozdaniowego rozwiązania na ten temat" - mówi gość Rozmowy w samo południe Wojciech Jeżowski, twórca popularnego w sieci filmu "There is a city". "Marzyłem, żeby w polskim kinie powstał film, kiedy bohater wychodzi z podziurawioną, polską flagą" - dodaje.

