Urolog z ważnym apelem do mężczyzn. "Regularne badania mogą uratować życie"

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Dr Paweł Budziarz z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego (WSS) w Sosnowcu przestrzega mężczyzn przed rakiem prostaty. "Im wcześniej mężczyzna trafi do specjalisty, tym większe ma szanse na pełne wyleczenie raka prostaty" - powiedział, apelując o regularne badania po 50. roku życia.

W poniedziałek, 15 września, obchodzony jest Europejski Dzień Prostaty. To okazja, by zwrócić uwagę na profilaktykę jednego z najczęstszych nowotworów u mężczyzn.

Urolog zaapelował do mężczyzn. Chodzi o raka prostaty

Dr Paweł Budziarz, zastępca kierownika w Klinicznym Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej WSS im. św. Barbary w Sosnowcu, w rozmowie z PAP podkreślił, że regularne badania mogą uratować życie.

Apelujemy do mężczyzn po 50. roku życia, aby zgłaszali się na wizytę u urologa i badali prostatę w kierunku chorób gruczołu krokowego - stwierdził. Podkreślił, że choć część panów wciąż traktuje taką wizytę jako wstydliwą czy trudną, "to naprawdę warto to zrobić".

Lekarz zaznaczył, że wciąż zbyt wielu pacjentów trafia do szpitala w zaawansowanym stadium choroby, kiedy szanse na skuteczne leczenie są znacznie ograniczone. Niestety zdarza się, że nie możemy już pomóc w sposób, w jaki byśmy chcieli. W takich sytuacjach konieczne jest leczenie paliatywne albo współpraca z zespołem onkologicznym naszego szpitala. To zawsze trudne chwile, bo wiemy, że gdyby pacjent zgłosił się wcześniej, możliwości byłyby większe - zaznaczył.

Ten szpital korzysta z technologii chirurgii robotycznej

W sosnowieckim szpitalu od kilku lat wykorzystywana jest także nowoczesna technologia chirurgii robotycznej. Dysponujemy robotem chirurgicznym Versius. Dzięki niemu możemy przeprowadzać radykalne operacje raka prostaty u wybranych pacjentów. Ta metoda daje chorym realną szansę na całkowite wyleczenie i powrót do pełnego zdrowia - tłumaczył urolog.

Europejski Dzień Prostaty został powołany z inicjatywy Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (EAU). Jego głównym zadaniem jest zwiększanie świadomości społecznej na temat chorób gruczołu krokowego oraz zachęcanie mężczyzn do regularnych badań i działań profilaktycznych.

Choroba może wysłać takie sygnały

Objawy, które mogą świadczyć o nowotworze prostaty, to m.in. trudności z oddawaniem moczu, częste wizyty w toalecie w nocy, słaby lub przerywany strumień moczu, ból podczas mikcji, uczucie niepełnego opróżnienia pęcherza, krew w moczu czy zaburzenia erekcji. Ryzyko zachorowania wzrasta wraz z wiekiem - szczególnie po 50. roku życia.

W Polsce co roku około 20 tysięcy mężczyzn dowiaduje się o tym nowotworze. Urolodzy z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Barbary w Sosnowcu wykonali już ponad sto operacji prostatektomii, czyli zaawansowanych zabiegów chirurgicznych polegających na usunięciu prostaty przy użyciu supernowoczesnego robota chirurgicznego. Zakup systemu robotycznego był możliwy dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w wysokości 10 milionów złotych.