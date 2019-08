Nad Tatrami przeszła intensywna burza. Piorun uderzył w grupę turystów, którzy przebywali w okolicy Giewontu w Tatrach. Mimo reanimacji, nie udało się uratować 13-letniego chłopca. TOPR prowadzi kilka akcji ratunkowych na Podhalu. Cztery śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego biorą udział w akcji ratunkowej w Tatrach - informuje zastępca rzecznika prasowego LPR Kinga Czerwińska.

Akcja ratownicza w Tatach / Grzegorz Momot / PAP

Grupa około 20 turystów była w rejonie masywu Giewontu, wtedy uderzył tam piorun. Kilka osób zostało poszkodowanych. Niestety, mimo reanimacji nie udało się uratować 13-letniego chłopca. Wiadomo także o dwóch innych ofiarach śmiertelnych.



Około godziny 13:15 otrzymaliśmy zgłoszenie, że w rejonie masywu Giewontu doszło do bardzo intensywnego wyładowania atmosferycznego. Wiemy, że w tym rejonie znajdowało się około 20 turystów - mówił nam po południu rzecznik policji w Zakopanem Roman Wieczorek.

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie ratunkowe prowadzi w tej chwili kilka akcji ratunkowych - pioruny raziły turystów nie tylko na Giewoncie, ale też na Hali Kondratowej.

Jak informują służby - na razie trudno ocenić ilu jest rannych. Mówi się o co najmniej kilkunastu osobach. Możliwe, że są poszkodowani również w innych miejscach w Tatrach. Pierwszymi rannymi lekarze już zajmują się w szpitalu w Zakopanem.

Cztery śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego biorą udział w akcji ratunkowej w Tatrach, gdzie piorun śmiertelnie raził kilka osób, a kilkanaście zostało rannych. Pierwszy śmigłowiec z bazy LPR w Krakowie wylądował na Polanie Kondratowej położonej pod Giewontem - powiedziała PAP zastępca rzecznika prasowego LPR Kinga Czerwińska

Jak dodała, pozostałe trzy śmigłowce są w drodze pod Tatry z baz w Gliwicach, Kielcach i Sanoku.

Z informacji, które podaje Portal Tatrzański, nieczynne jest schronisko na Kondratowej - są w nim opatrywani ranni. Potrzebujący pomocy zwożeni są również do Kuźnic.

W Zakopanem tworzą się ogromne korki, droga jest zablokowana.

W akcji pomaga GOPR - na miejscu jest 21 ratowników.

Jak podał słowacki portal nowiny.sk, pioruny uderzyła także w szczyt Banówki w słowackich Tatrach Zachodnich. Ucierpiały cztery osoby. Dwie z nich są w poważnym stanie. Ratownicy zmierzają na miejsce. Na razie nie wiadomo, jakiej są narodowości.



Ja potwierdza wojewoda małopolski Piotr Ćwik, na miejscu działają wszystkie służby. Najważniejsza jest teraz akcja ratunkowa i sprowadzanie tych wszystkich osób poszkodowanych na dół, tam dysponowane są już śmigłowce, które będą rozwozić poszkodowanych - tych lżej do szpitala w Zakopanem, natomiast tych bardziej poszkodowanych do Krakowa, ewentualnie do Nowego Targu - mówi Ćwik.

O godz. 16 powołany zostanie sztab kryzysowy - poinformował PAP Andrzej Łęcki, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Publicznego Starostwa Powiatowego w Zakopanem. Planowane jest też spotkanie sztabu z wojewodą małopolskim - Piotrem Ćwikiem.

Metalowy krzyż na szczycie Giewontu często przyciąga wyładowania atmosferyczne. Przebywanie na szczycie podczas burzy jest niebezpieczne, podobnie jak wędrowanie szlakami, które są uzbrojone w łańcuchy pomocnicze.



Gdzie w tej chwili są burze

Na mapach pogodowych widać przechodzące nad Podhalem burze: