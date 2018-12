"Jestem troszkę zaskoczony komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zbilansowania emisji CO2. (…) Nawet kanclerz Merkel mówi, że nie należy zaostrzać rygorów klimatycznych" – powiedział wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM. "Nie da się zrezygnować z kwestii węglowych w naszych gospodarkach" – dodał Tobiszowski przed rozpoczynającym się w poniedziałek szczytem klimatycznym w Katowicach. Komisja Europejska chce w ciągu 30 lat do zera zredukować CO2. "Dla nas będzie to praktycznie nierealne do zrealizowania" - podkreśla.

Krzysztof Ziemiec, RMF FM: Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii jest naszym gościem. Dzień dobry panie ministrze, witamy w studio RMF-u.

Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.

W poniedziałek w Katowicach rozpoczyna się arcyważny klimatyczny szczyt, na który Komisja Europejska przybywa z bardzo ambitnym planem: w ciągu 30 lat chcą do zera zredukować CO2. Zero CO2 to zero węgla. Niezły prezent dla górników na Barbórkę.

To prawda, że zaburzenia są bardzo rygorystyczne. Jestem troszkę zaskoczony tym komunikatem dlatego, że wiem jak on powstawał. To nawet kanclerz Merkel i minister gospodarki branżowy wypowiedział się, że nie należy zaostrzać rygorów klimatycznych, że nie da się zrezygnować z kwestii węglowych w procesie w naszych gospodarkach, jeśli chodzi o bezenergetyczny...

Czyli ten plan jest niemożliwy do zrealizowania?

Jeśli chodzi o polską gospodarkę, to trudno dzisiaj tak mocno prognozować, bo jest duża dynamika zmian. Natomiast proszę zobaczyć, że mamy w budowie nowoczesne bloki: Jaworzno, Opole, Ostrołęka w planie. I to są naprawdę najnowocześniejsze bloki w Europie o wysoko sprawnych parametrach.

Powiedzmy naszym słuchaczom, że plan rządowy jest zupełnie inny, bo plan rządowy ogłoszony tydzień temu zakłada, że do 2030 roku CO2 redukcje o 30 proc., tak? A tutaj mamy zero procent. Co powiemy w Katowicach przedstawicielom Komisji?

Myśmy do tego COP-u przygotowywali się od wielu miesięcy. Od pół roku żeśmy dyskutowali na różnych konferencjach. I ważne na tych konferencjach było to, kto był na tych konferencjach. Był to świat nauki, różnych instytutów, profesorów z różnych uczelni, świat menedżerów zarządzających w sektorze energetycznym, górniczym, strona społeczna została zaproszona...

Ja wrócę do pytania: czy plan jest niemożliwy do realizacji?

Panie redaktorze już odpowiadam... I myśmy zaproponowali, by właśnie na COP24 dokonać pewnej oceny. Bo myślę, że ważne, żeby politycy - i my w Polsce, ale i w Europie, w świecie - zadali sobie pytanie: czy te miliardy euro, które myśmy do tej pory wydatkowali na walkę z ociepleniem klimatu, w ogóle z czystością powietrza, czy one dają efekty. Bo trzeba też mierzyć siłę na zamiary.

Ja wiem, my gonimy Europę, to prawda. Mieliśmy wieloletnie zapóźnienie.

Ale nie, Europa też, panie redaktorze. Ale ja mam co innego na myśli. Ja mam na myśli, że Europa stawia rygorystyczne założenia, natomiast my mamy udział niespełna 10 proc. Chiny, Stany Zjednoczone, Indie, Indonezja...

Wrócę do pytania. Komisja chce redukcje do zera. Co powiemy od poniedziałku w Katowicach przedstawicielom Komisji?

Że dla nas będzie to praktycznie nierealne do zrealizowania, nie dlatego że my nie chcemy jako Polska, nie dlatego że chcemy być inni jako Polska, tylko dlatego że my pewne uwarunkowania mamy. I historyczne uwarunkowania, które zastaliśmy...

No to będzie znów konflikt z Komisją. Kolejny.

Ale panie redaktorze, ja przywołuje nieprzypadkowo panią kanclerz Merkel, że nie tylko Polska będzie miała z tym problem. Bo ja nie chce mówić o konflikcie tylko o problemie, który te założenia przed nami stawiają. Ja myślę, że jest to śmiałe prognozowanie aż 30 lat do przodu. Oczywiście, że założenia ważne byśmy sobie stawiali w gospodarce, ale proszę zobaczyć, jaka jest dynamika technologii. Może się okazać, że my możemy się zbliżać do pewnych parametrów, tylko cóż z tego, że Europa sobie postawi zero emisyjności, jeśli inne kraje tego nie zaakceptują? I co się dzisiaj dzieje, my redukujemy udział węgla, ale w Europie rośnie zakup węgla z zewnątrz. I tu zaczynamy bardzo mocno z Niemcami rozmawiać, z Hiszpanią, że to zaczyna być takie nielogiczne...

Czyli górnicy mogą spać spokojnie, na Barbórkę nie będzie żadnych drastycznych zmian? Czy my wszyscy możemy spać spokojnie, teraz myślę o cenach prądu?

Faktycznie dużym wyzwaniem jest, abyśmy w Polsce - i to nie będę mówić, że w innych krajach też, bo mówimy o Polsce - zapanowali nad mechanizmami, które mogą wpływać nam na podwyżki cen energii.





Wkrótce zapis całej rozmowy.