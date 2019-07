„Ja w tej chwili czekam na ostateczne decyzje naszego ugrupowania, i wtedy będę wiedziała, jakie indywidualne decyzje podejmować, bo to jest tak, że ja się liczę z celami wspólnymi, zdecydowałam się zrezygnować z własnych ambicji i planów, po to, żeby zrealizować cele, które postawił sobie Kukiz'15, ale gdzieś granice w moich celach są. Podejmę tę decyzję, kiedy będę znać decyzje ugrupowania” – tak o ewentualnym starcie w wyborach do Sejmu z list Polskiego Stronnictwa Ludowego - mówi w Rozmowie w samo południe w RM FM posłanka Kukiz'15 Agnieszka Ścigaj.

Wideo youtube

Gość Pawła Balinowskiego odniosła się również do pytania o to, czy to już koniec jej ugrupowania w Sejmie. Kukiz'15 w tej chwili przygotowuje się do wyborów, tak jak wszystkie inne ugrupowania. Scena polityczna przez ostatnie 4 lata bardzo się pozmieniała. Mocna polaryzacja wymusza też inne działania, jak na przykład rozmowy koalicyjne, więc jesteśmy w trakcie tych rozmów. Podjęliśmy decyzję jako ruch, stowarzyszenie i klub, że idziemy samodzielnie, bo jesteśmy do tego gotowi technicznie i organizacyjnie. Niemniej jednak upoważniliśmy Pawła Kukiza do tego, żeby podejmował rozmowy koalicyjne, programowe i one właśnie dobiegają końca - powiedziała Ścigaj.