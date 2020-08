Premier Mateusz Morawiecki po południu przedstawił nazwiska nowych ministrów: zdrowia i spraw zagranicznych. Szef rząd poinformował, że nowym ministrem zdrowia zostanie Adam Niedzielski. Zastąpi na tym stanowisku Łukasza Szumowskiego. Wakat był także w MSZ - po dzisiejszej dymisji Jacka Czaputowicza. Szefem polskiej dyplomacji został Zbigniew Rau. Oświadczenie szefa rządu śledziliśmy dla Was w relacji na żywo.

18:16 "Niedzielski ma moje pełne zaufanie"

Pan doktor Adam Niedzielski ma moje pełne zaufanie, po to, żeby pracował 25 godzin na dobę - stwierdził Morawiecki. Odpowiedział tak na pytanie, dlaczego resortem zdrowia nie pokieruje lekarz, lecz ekonomista. Niedzielski jest doktorem nauk ekonomicznych. Pracował m.in. w resorcie finansów, NIK-u, ZUS-i, a od 2 lat pełni funkcję szefa NFZ. Zna specyfikę funkcjonowania administracji publicznej - zapewnił szef rządu.



18:10 Nowy szef MSZ

Nowym ministrem spraw zagranicznych został Zbigniew Rau. To poseł PiS, jest szefem sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Już wcześniej dziennikarze RMF FM informowali, że to właśnie on ma zostać szefem polskiej dyplomacji .

18:06 Jest nowy minister zdrowia

Adam Niedzielski nowym szef Ministerstwa Zdrowia. To obecny szef NFZ. Jestem przekonany, że znakomicie poradzi sobie z bardzo trudnymi problemami. Potrafi rozmawiać z bardzo różnymi środowiskami - stwierdził premier.



18:02

Rozpoczęło się oświadczenie Mateusza Morawieckiego. Premier podziękował Jackowi Czaputowiczowi i Łukaszowi Szumowskiemu.



17:45

Właśnie teraz premier miał wygłosić oświadczenie. Czekamy.



Jacek Czaputowicz złożył dziś rezygnację ze stanowiska szefa MSZ

Dziś Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że Jacek Czaputowicz złożył na ręce premiera rezygnację ze stanowiska ministra spraw zagranicznych. To kolejna dymisja w rządzie w ostatnich dniach.



Jacek Czaputowicz był szefem MSZ-u od 9 stycznia 2018. "Minister wcześniej stwierdził, że po wyborach prezydenckich jest dobry moment na zmianę na czele polskiej dyplomacji oraz wyraził przekonanie, że jego następca będzie kontynuował dotychczasową linię i sprzyjał dalszemu umocnieniu pozycji Polski na arenie międzynarodowej" - dodało MSZ.

W ostatnich tygodniach szef MSZ kierował polską dyplomacją m.in. w związku z kryzysem na Białorusi. Po apelu Czaputowicza została zwołana rada ds. zagranicznych państw UE, która dała zielone światło w sprawie sankcji wobec osób, które dopuściły się fałszerstw wyborczych na Białorusi.

W swojej działalności dyplomatycznej jako szef resortu Czaputowicz w minionych miesiącach koncentrował się na polityce regionalnej, współpracy państw bałtyckich, Grupy Wyszehradzkiej i Trójmorza. Wraz z szefami MSZ Litwy, Łotwy i Estonii wspierał rozpoczęcie rozmów akcesyjnych przez UE z krajami Bałkanów Zachodnich - Albanią i Macedonią Północną, do czego ostatecznie doszło w tym roku.

Jako szef MSZ prowadził działania dotyczące procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie, a także w ramach agendy ONZ na rzecz przestrzegania wolności religijnej i jej prawnego zabezpieczania.

Seria rezygnacji, wakaty w resorcie zdrowia

To kolejna rezygnacja w rządzie w ostatnich dniach. Serię dymisji rozpoczął wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński . Rezygnację złożyła też wiceminister cyfryzacji Wanda Buk . Dzień później z funkcji zrezygnował minister zdrowia Łukasz Szumowski . Dziś dowiedzieliśmy się, że zastąpi go Adam Niedzielski - dotychczasowy szef NFZ.