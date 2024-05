Artur Mokracki nadal będzie pełnił funkcję burmistrza Wrześni - zdecydował premier Donald Tusk. Choć niedawne wybory samorządowe wygrał Tomasz K., to ze względu na ciążące na nim zarzuty korupcyjne i zawieszenie go w czynnościach służbowych, nie może on pełnić obowiązków.

Artur Mokracki i wojewoda Agata Sobczyk / Wielkopolski Urząd Wojewódzki / Wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk wystąpiła do premiera o wyznaczenie Mokrackiego do pełnienia funkcji burmistrza Wrześni w czasie zawieszenia Tomasza K. K. był burmistrzem Wrześni przez 22 lata. Swoją pierwszą kadencję rozpoczął w 2002 roku. W listopadzie 2023 roku Prokuratura Krajowa poinformowała, że samorządowcowi przedstawiony został zarzut żądania korzyści majątkowej. Po zatrzymaniu przez CBA prokurator zastosował wobec mężczyzny m.in. zawieszenie w czynnościach służbowych. Tomasz K. nie został aresztowany, ale nie może pełnić swoich obowiązków. Mężczyźnie grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Tomasz K. wystartował w wyborach samorządowych i je wygrał, zdobywając w drugiej turze 51,27 proc. głosów. Jak już informowaliśmy było to możliwe, bo samo postawienie zarzutów nie oznacza utraty biernego prawa wyborczego. Nasz reporter Beniamin Piłat tuż po wyborach odwiedził Wrześnię. Część mieszkańców uważała, że wieloletni burmistrz nie powinien startować, ale niezależnie od tej sytuacji bardzo wielu pozytywnie oceniło jego 22 lata w samorządzie. Jak wyjaśnił nam wówczas prof. Krzysztof Urbaniak, konstytucjonalista z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Tomasz K. mógł kandydować w wyborach na burmistrza i wygrać je. I mógłby nawet zostać zaprzysiężony. Nie może on pełnić swojej funkcji, ale może zostać na nią powołany - tłumaczył konstytucjonalista. W praktyce wygląda to tak, że obowiązki burmistrza w takiej sytuacji przejmuje jego pierwszy zastępca, co zresztą miało miejsce wcześniej, ponieważ zarzut jest z 2023 roku - dodał. Artur Mokracki od 2013 roku był zastępcą burmistrza Wrześni, a wcześniej radnym. W urzędzie miejskim był odpowiedzialny za nadzór nad Wydziałem Oświaty, Wydziałem Kultury i Sportu oraz Wydziałem Spraw Obywatelskich, nadzór nad szkołami i przedszkolami, a także nadzór nad jednostkami organizacyjnymi gminy i spółkami gminnymi. Pełnił już obowiązki burmistrza od 6 listopada 2023 r., kiedy prokurator przedstawił zarzuty Tomaszowi K. Dlatego dla mieszkańców nic się teraz nie zmienia. Gdyby Tomasz K. został prawomocnie skazany, zorganizowane zostaną nowe wybory na urząd burmistrza. Jeśli jednak prokuratura wycofa swoje zarzuty lub sąd uniewinni Tomasza K., będzie on mógł wrócić do pełnienia powierzonego mu przez mieszkańców urzędu. Opracowanie: Małgorzata Wosion