Nowe dane o bezrobociu. Jeden powiat na Mazurach bije jednak smutny rekord

RMF24

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało najnowsze dane o bezrobociu w Polsce za czerwiec 2026 roku. Raport ujawnia też ogromne różnice między regionami – podczas gdy w Poznaniu i Warszawie bezrobocie niemal nie istnieje, w niektórych powiatach bez pracy pozostaje co piąta osoba.

Szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu czerwca 2026 roku wyniosła 5,8 proc. i była o 0,1 pkt. proc. niższa niż w maju – poinformowało dziś Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Według wstępnych danych w czerwcu 2026 r. w urzędach pracy zarejestrowało się ok. 82,6 tys. bezrobotnych, czyli o 1 tys. (1,2 proc.) więcej niż w maju 2026, ale o 2,7 tys. (3,2 proc.) mniej w porównaniu do czerwca 2025 r.

Resort zwraca uwagę na niepokojące sygnały

MRPiPS wskazało, że prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski na 2026 rok pozostają korzystne, co powinno sprzyjać dalszej poprawie sytuacji na rynku pracy. Z drugiej strony ministerstwo zauważa czynniki ryzyka. „Znaczące ograniczenie finansowania z Funduszu Pracy programów aktywizacyjnych, a także przedłużający się konflikt na Bliskim Wschodzie i wysokie ceny surowców energetycznych mogą sprzyjać utrzymywaniu się bezrobocia” - zaznaczył resort w komunikacie.



Najczęstszym motywem rejestracji w urzędach pracy było uzyskanie ubezpieczenia zdrowotnego (41,4 proc.) oraz chęć uzyskania pomocy w podjęciu pracy (39,5 proc.). Najwięcej nowych bezrobotnych pracowało wcześniej w przetwórstwie przemysłowym (13,7 proc.) oraz handlu (13,2 proc.), a najliczniejszą grupą zawodową wśród rejestrujących się byli sprzedawcy (7,6 proc.).

Gdzie o pracę jest najtrudniej?

Terytorialnie stopa bezrobocia kształtowała się w przedziale od 3,7 proc. w województwie wielkopolskim do 9,2 proc. w warmińsko-mazurskim. W ujęciu miesięcznym spadek wskaźnika odnotowano w 237 powiatach, w 100 sytuacja nie uległa zmianie, a w 43 nastąpił wzrost - przekazał resort.



Najniższe bezrobocie rejestrowane na poziomie lokalnym odnotowano w powiecie poznańskim (1,4 proc.), Poznaniu (1,6 proc.) oraz w Warszawie (1,6 proc.).

Na przeciwnym biegunie znalazły się powiaty: szydłowiecki (22,4 proc.) oraz brzozowski (19,0 proc.).



W czerwcu pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 34,0 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. To o 0,4 proc. mniej niż w maju, ale o 3,3 proc. więcej niż w czerwcu 2025 roku. Najwięcej ofert dotyczyło pracowników biurowych, sprzedawców, robotników budowlanych i pracowników produkcji. Resort przypomniał również, że Polska utrzymuje się w czołówce krajów z najniższym bezrobociem w Unii Europejskiej. Według metodologii Eurostatu, w maju 2026 roku stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,1 proc. (wzrost o 0,1 pkt. proc. miesiąc do miesiąca).