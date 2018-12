W Sądzie Okręgowym w Gdańsku zapadł wyrok w głośnej sprawie. Jarosław Kaczyński pozwał Lecha Wałęsę za wpisy na Facebooku od czerwca do września 2016 r. i wypowiedzi w mediach. Były prezydent sugerował w nich m.in., że prezes PiS jest odpowiedzialny za katastrofę smoleńską. Jarosław Kaczyński domagał się przeprosin i przekazania 30 tys. zł na cele społeczne. Sąd orzekł w czwartek, że Wałęsa musi złożyć oświadczenie z przeprosinami.

Sąd Okręgowy w Gdańsku nakazał Lechowi Wałęsie złożenie oświadczenia z przeprosinami dot. wypowiedzi publicznych, w których sformułował zarzuty, że Jarosław Kaczyński wydał polecenie lądowania prezydenckiego samolotu 10 kwietnia 2010 roku. Wałęsa musi także przeprosić za nazwanie Kaczyńskiego "smoleńskim mordercą".



Wałęsa ma złożyć oświadczenie o treści: "Przepraszam pana Jarosława Kaczyńskiego za to, że w moich wypowiedziach publicznych w okresie od kwietnia 2015 do maja 2017 roku sformułowałem wobec niego zarzuty, że Jarosław Kaczyński mając świadomość nieodpowiednich warunków pogodowych panujących podczas lotu polskiej delegacji do Smoleńska wydał polecenie nakazania lądowania samolotu, czym doprowadził do katastrofy lotniczej 10 kwietnia 2010 roku, a swoimi późniejszymi działaniami zmierzał do przerzucenia odpowiedzialności za katastrofę smoleńską na inne osoby. Tymi słowami naruszyłem dobre imię i godność osobistą pana Jarosława Kaczyńskiego. Lech Wałęsa".

W pozwie stwierdzono, że ze strony byłego prezydenta na Facebooku padły zarzuty, iż "Jarosław Kaczyński podczas lotu samolotu z polską delegacją do Smoleńska, mając świadomość nieodpowiednich warunków pogodowych, kierując się brawurą, wydał polecenie, nakazał lądowanie, czym doprowadził do katastrofy lotniczej w dniu 10 kwietnia 2010 r.

Jak informuje obecny na sali rozpraw reporter RMF FM Kuba Kaługa, sąd oddalił powództwo w zakresie wypowiedzi dot. sprawy "TW Bolka" i sugerowania choroby psychicznej.



Lech Wałęsa, jak odczytał w uzasadnieniu sąd, nie musi wpłacać 30 tysięcy złotych na cel społeczny. Żądanie zbyt daleko idące. Same przeprosiny są wystarczające dotkliwe - mówiła sędzia Weronika Klawonn.



W uzasadnieniu sędzia powiedziała, że Lech Wałęsa wystosował bardzo ciężkie oskarżenia ws. Smoleńska. Przekroczył granice wolności słowa w debacie politycznej. Takie oskarżenie musi być oparte na konkretnych podstawach, a nie na przypuszczeniach czy odczuciach.

Sprawa dotyczyła trzech wątków

Sprawa dotyczyła wpisów w portalu społecznościowym, ale także wypowiedzi w mediach, dotyczących trzech tematów. Najgłośniejszy to obarczenie prezesa PiS odpowiedzialnością za katastrofę smoleńską. Kolejny to stwierdzenie, ze Kaczyński wrobił Wałęsę w sprawę "TW Bolka". Ostatni to sugestie, że Jarosław Kaczyński zmaga się z chorobą psychiczną.

Jarosław Kaczyński domagał się od Lecha Wałęsy wpłaty 30 tysięcy złotych na Fundację Hospicjum Onkologicznego św. Krzysztofa w Warszawie oraz przeprosin za naruszenie dóbr osobistych.