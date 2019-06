„Tworzenie partii idzie bardzo dobrze. Bardzo duża energia w ludziach w całym kraju. Bardzo duża chęć zmian, które muszą przyjść w polskiej polityce, chęć przewietrzenia salonów politycznych, które już śmierdzą stęchlizną (…). Już dzisiaj można powiedzieć, że ten ruch jest wzburzony w całym kraju” – powiedział w Rozmowie w samo południe w RMF FM Michał Kołodziejczak.

Założyciel partii Prawda dopytywany, co chce zaproponować wyborcom, odpowiedział: Dzisiaj przedstawiamy trzy bardzo mocne hasła, programy ciągle w budowie, które będziemy prezentować w niedługim czasie. Na jednym z pierwszych miejsc jest rolnictwo, które jest ważne dla całego kraju. Kolejne z naszych głównych haseł to oddłużenie. Polacy są ciągle bardzo mocno zadłużeni, państwo stoi obok tego wszystkiego, jakby tego nie widziało. Polityka mieszkaniowa - odpowiednie impulsy by Polacy mogli budować mieszkania, a nie państwo, a także głęboka rewizja podatków. Tutaj mówimy o podatku PIT, który według mnie powinien zostać zlikwidowany.