Jacques Chirac – były prezydent Francji, który zmarł w wieku 86 lat, został pochowany na paryskim cmentarzu Montparnasse. Były przywódca spoczął w grobowcu, gdzie pochowana jest jego najstarsza córka Laurence, zmarła w 2016 roku. Uroczystość odbyła się w ścisłym gronie rodzinnym.

Trumna z ciałem byłego prezydenta Francji / IAN LANGSDON / PAP/EPA



Wcześniej w paryskim kościele św. Sulpicjusza odbyły się uroczystości pogrzebowe. Kondukt żałobny w asyście honorowej z owiniętą we francuską flagę trumną zmarłego prezydenta dotarł do kościoła w południe. Do świątyni trumnę wnieśli członkowie dawnej ochrony Chiraca, a mszę odprawił arcybiskup Paryża Michel Aupetit.



W ceremonii udział wzięło 2 tys. gości, w tym członkowie rodów królewskich i zagraniczni przywódcy; m.in. prezydenci Rosji, Niemiec i Włoch, Władimir Putin, Frank-Walter Steinmeier i Sergio Mattarella, premiery Węgier i Libanu, Viktor Orban i Saad Hariri oraz były prezydent USA Bill Clinton.

W paryskim kościele św. Sulpicjusza odbyły się uroczystości pogrzebowe / Francois Mori / POOL / PAP/EPA

W kościele św. Sulpicjusza obecni byli też, poza urzędującym prezydentem Emmanuelem Macronem, byli szefowie państwa: Nicolas Sarkozy z małżonką Carlą Bruni, Francois Hollande i Valery Giscard d'Estaing z małżonką Anemone.

Poniedziałek jest we Francji dniem żałoby narodowej. Uroczystości rozpoczęły się od porannej ceremonii, w której udział wzięła tylko rodzina zmarłego, w tym jego małżonka. Następnie na dziedzińcu kompleksu Les Invalides Chiracowi zostały oddane honory wojskowe w obecności prezydenta Macrona.





Prezydent Macron przy trumnie z ciałem Chiraca / CHRISTOPHE PETIT TESSON / PAP/EPA



W niedzielę Chiraca żegnali Francuzi. Trumna z ciałem zmarłego wystawiona była na dziedzińcu kompleksu Les Invalides przy wejściu do katedry Świętego Ludwika w Paryżu. Od czwartku do księgi kondolencyjnej w Pałacu Elizejskim wpisało się blisko 5 tys. osób.



Jacques Chirac zmarł w czwartek rano. Najwyższy urząd w państwie sprawował przez dwie kadencje, w latach 1995-2007. Poza dwiema kadencjami prezydenta dwukrotnie sprawował też urząd premiera w latach 1974-1976 i 1986-1988. W latach 1977-1995 był merem Paryża.