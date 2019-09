Mężczyzna w Gorzowie Wielkopolskim wszedł do pralni, zastrzelił tam młodą kobietę, a następnie uciekł. Trwa obława na sprawcę. Jak informuje reporter RMF FM Mateusz Chłystun, na nogi została postawiona cała lubuska policja.

Pralnia, w której doszło do morderstwa / Policja

Jak informuje policja, mężczyzna wszedł do pralni, wymierzył z pistoletu do jednej z pracownic i strzelił, a następnie uciekł. Przebieg zabójstwa wskazuje na to, że było to działanie z premedytacją, wymierzone w konkretną osobę. Świadkami sytuacji byli pozostali pracownicy pralni. Postrzelonej kobiety nie udało się uratować - mówi rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy. Policjanci są pewni, że sprawca wcześniej przygotował się do morderstwa.

Wiadomo, że zamordowana 26-latka to obywatelska Ukrainy. Sprawca morderstwa to jej równolatek. Policja zapewnia, że wie dokąd mógł się oddalić. Jedna z hipotez zakłada wyjazd za zachodnią granicę, dlatego śledczy powiadomili o sprawie niemiecką policję, która również przy autostradzie tuż za zachodnią granicą rozstawiła dodatkowe patrole i posterunki.

Według naszych informacji Paweł R. zastrzelił 26-latkę, bo ta nie chciała się z nim spotykać.





To jest 2 minuty drogi autem od mojej pracy. Ja usłyszałam strzały, zrobiło się zamieszanie, ludzie zaczęli mówić, że jakiś wariat biega z bronią. Ja po prostu wsiadłam do samochodu i odjechałam. Zaraz przyjechała policja na sygnałach - mówi RMF FM pani Elżbieta, która była w okolicy w momencie zdarzenia. Ja nie skojarzyłem tych strzałów jako strzałów z pistoletu. Myślałam, że po prostu jakaś opona strzeliła, może coś spadło - dodaje.

Sprawdzamy jakim autem mógł się poruszać, zostały zarządzone posterunki blokadowe. W terenie pracują kryminalni. Osoby będące świadkami tragedii zostaną objęte opieką psychologiczną - mówi Maludy.