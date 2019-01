W związku ze śmiercią prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza od wtorku do dnia jego pogrzebu obowiązywać będzie w mieście żałoba - poinformowała rzeczniczka prasowa prezydenta Gdańska Magdalena Skorupka-Kaczmarek. W gdańskim magistracie wystawiono księgi kondolencyjne.

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz zmarł w wieku 53 lat / Adam Warżawa / PAP

W urzędzie miasta w Gdańsku wyłożona została księga kondolencyjna.

W Gdańsku - z powodów formalnych - był problem z ogłoszeniem żałoby. Żałobę zwykle ogłasza w mieście prezydent, w naszym przypadku to sytuacja bez precedensu. Prezydenta do momentu wygaszenia mandatu zastępuje pierwszy zastępca i cały zarząd miasta, władze zdecydowały, że taką żałobę ogłaszamy, nie oglądamy się na jakieś względy formalne. To tutaj nie ma żadnego znaczenia - mówi Magdalena Skorupka-Kaczmarek, rzeczniczka prasowa prezydenta Miasta Gdańska.

Myślę, że gdańszczanie, gdańszczanki przechodzą tę żałobę od wczoraj, kiedy dowiedzieliśmy się, że prezydent od nas odszedł. Wczoraj kilkanaście tysięcy osób na ul. Długiej, przed Dworem Artusa, w okolicach, zapalone świeczki, opuszczone flagi miasta, przepasane kirem. Będziemy też wygaszać iluminację świąteczną. Apelujemy też do wszystkich, żeby uroczystości, które mieszkańcy mają zaplanowane, obchodzić w atmosferze, żeby tę pamięć prezydenta zachować - dodaje Skorupka-Kaczmarek.

A tak wczoraj Gdańsk żegnał Pawła Adamowicza:



Wojewoda pomorski ogłosił żałobę na terenie całego województwa pomorskiego. Potrwa ona do dnia pogrzebu Pawła Adamowicza. Wcześniej Dariusz Drelich poinformował, że nie ma podstawy prawnej, która pozwalałaby mu na ogłoszenie żałoby wyłącznie w Gdańsku , bo to kompetencja prezydenta miasta.

Żałoba także w innych miastach

W czterech miastach ogłoszono już żałobę po śmierci tragicznej prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Oprócz Gdańska zdecydowali się na to prezydenci Sopotu, Poznania i Warszawy. W wielu miastach wyłożono księgi kondolencyjne.



W niedzielę wieczorem Paweł Adamowicz został zaatakowany nożem w Gdańsku przez 27-letniego Stefana W., który podczas finału WOŚP wtargnął na scenę. Prezydent Gdańska trafił do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, gdzie w poniedziałek po południu zmarł. Paweł Adamowicz miał 53 lata, prezydentem Gdańska był od 20 lat.