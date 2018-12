Czwartek przyniósł sądowe rozstrzygnięcie sporu Jarosława Kaczyńskiego z Lechem Wałęsą. Sąd nakazał Wałęsie złożenie oświadczenia z przeprosinami dot. wypowiedzi publicznych, w których sformułował zarzuty, że Kaczyński wydał polecenie lądowania prezydenckiego samolotu 10 kwietnia 2010 roku. Ważnym wydarzeniem tego dnia było też zatrzymanie byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego i sześciu podległych mu urzędników w sprawie SKOK Wołomin. W czwartek poznaliśmy też twórców, którzy powalczą o Złote Globy. Niestety, w gronie nominowanych filmów nie znalazła się "Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego.

Lech Wałęsa kontra Jarosław Kaczyński. Jest wyrok w głośnej sprawie!

W Sądzie Okręgowym w Gdańsku zapadł wyrok w głośnej sprawie. Jarosław Kaczyński pozwał Lecha Wałęsę za wpisy na Facebooku od czerwca do września 2016 r. i wypowiedzi w mediach. Były prezydent sugerował w nich m.in., że prezes PiS jest odpowiedzialny za katastrofę smoleńską. Jarosław Kaczyński domagał się przeprosin i przekazania 30 tys. zł na cele społeczne.

Sąd nakazał w czwartek Lechowi Wałęsie złożenie oświadczenia z przeprosinami dot. wypowiedzi publicznych, w których sformułował zarzuty, że Jarosław Kaczyński wydał polecenie lądowania prezydenckiego samolotu 10 kwietnia 2010 roku. Wałęsa musi także przeprosić za nazwanie Kaczyńskiego "smoleńskim mordercą".



Z satysfakcją przyjęliśmy wyrok w sprawie Jarosław Kaczyński kontra Lech Wałęsa. Tym wyrokiem jesteśmy usatysfakcjonowani - powiedziała rzecznicka PiS Beata Mazurek. Nie było żadnych podstaw, by wysuwać takie oskarżenia, jakie Lech Wałęsa wysuwał w stosunku do Jarosława Kaczyńskiego - oceniła. Ufamy, że ten wyrok Wałęsa wykona - podkreśliła.



Będzie trzeci pas na autostradzie A2 między Warszawą a Łodzią

Budowa ruszy za 2-2,5 roku. Szerszą A2 być może pojedziemy na przełomie 2023/2024 roku. Koszt wstępnie oszacowano na około 700 milinów złotych, o ile nie będzie konieczności naprawy starych jezdni.

Były szef KNF zatrzymany przez CBA

Prokuratura Krajowa poinformowała, że funkcjonariusze CBA zatrzymali byłego przewodniczącego KNF Andrzeja Jakubiaka i sześciu podległych mu urzędników w sprawie SKOK Wołomin. Wśród nich jest Wojciech Kwaśniak - były wiceprezes KNF, znany z ostrej polityki wobec SKOK-ów.



Kwaśniak był w 2014 roku pobity przez ludzi wynajętych przez członka władz SKOK Wołomin. To miało być dla niego ostrzeżenie.

"To akcja polityczna, zemsta za ujawnioną ostatnią aferę KNF" - tak zatrzymania byłych wysokich urzędników Komisji Nadzoru Finansowego komentuje mecenas Jerzy Naumann, pełnomocnik jednego z nich - Wojciecha Kwaśniaka. Naumann twierdzi, że zatrzymanie Wojciecha Kwaśniaka jest całkowicie bezzasadne.





CBA zatrzymało kolejnego celnika na Podkarpaciu. Fikcyjne Tax Free

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało piętnastą osobę w śledztwie dotyczącym celników z Podkarpacia. Mieli oni realizować poświadczenia, pozwalające na zwrot VAT dla podróżnych - Tax Free.



21 listopada CBA w ramach własnego śledztwa zatrzymało czternastu obecnych i byłych celników z Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu. Ustalono, że działający na Podkarpaciu przedsiębiorcy wystawiali dokumenty zwrotu VAT dla podróżnych - Tax Free. Podawali w nich nieprawdziwe informacje o sprzedaży towarów - albo w ogóle nie dochodziło do transakcji, albo w znacznie mniejszych ilościach, niż wpisane do deklaracji.



Takie fikcyjne dokumenty trafiały do odprawy celnej, gdzie funkcjonariusze celni w zamian za łapówki mieli potwierdzać, że towar we wpisanej do deklaracji ilości opuszcza obszar Unii Europejskiej. Za takie nielegalne działanie mieli jednorazowo brać od obywateli Ukrainy do kilku tysięcy złotych - dowiedzieli się agenci Biura.



Jest porozumienie z podwykonawcami Astaldi

Rozmowy z podwykonawcami Astaldi zakończyły się porozumieniem - powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel. Efekt rozmów to indywidualne spotkania PKP PLK z podwykonawcami Astaldi.

Podwykonawcy od rana blokowali dzisiaj tory na trasie Pruszków - Grodzisk Mazowiecki. Protestującym chodzi o wypłatę pieniędzy za pracę wykonaną na zlecenie firmy Astaldi. Zarzucają PKP PLK, że mimo zapewnień - iż spółka ureguluje zobowiązania włoskiej firmy - oni nadal nie dostali wszystkich zaległych pieniędzy.

Zgoda Sejmu na tymczasowe aresztowanie Gawłowskiego

Sejm zgodził się na tymczasowe aresztowania posła Platformy Obywatelskiej Stanisława Gawłowskiego. Wcześniej poseł sam zrzekł się immunitetu, a w poniedziałek sejmowa komisja regulaminowa uznała, że jego oświadczenie w tej sprawie jest formalnie poprawne.

Za wyrażeniem zgody na tymczasowe aresztowanie Stanisława Gawłowskiego było 239 posłów. 175 było przeciw, a 18 wstrzymało się od głosu. Większość bezwzględna wynosiła 231.

Finansowa kompromitacja Nowoczesnej

Sprawozdanie o ubiegłorocznych źródłach finansowania Nowoczesnej jest katalogiem niemal wszystkich błędów i naruszeń prawa, jakie można popełnić przy gromadzeniu środków na działanie partii politycznej. Państwowa Komisja Wyborcza sprawozdanie odrzuciła. Nowoczesna złożyła na uchwałę PKW skargę do Sądu Najwyższego. Przedstawiamy dokument, którego lektura zdumiewa chaosem i nonszalancją prowadzących rachunki partii.

Premier obawia się sabotowania rządowego programu Mieszkanie Plus

Mateusz Morawiecki w połowie listopada w piśmie do prezesa PKP Krzysztofa Mamińskiego interweniował w sprawie problemów z przekazywaniem działek pod budowę mieszkań w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus - ujawniamy tylko w RMF FM. Chodzi przede wszystkim o inwestycje w Poznaniu, ale także w Warszawie i Szczecinie.



Złote Globy 2019: Ogłoszono nominacje, "Zimna Wojna" bez szans na nagrodę

Hollywoodzkie Stowarzyszenie Pracy Zagranicznej ogłosiło nominacje do Złotych Globów. Nagrody zostaną rozdane w styczniu.

Najwięcej nominacji dostała polityczna komedia "Vice", przedstawiająca biografię byłego wiceprezydenta USA Dicka Cheneya (w tej roli Christian Bale). Wśród najbardziej docenionych filmów znalazł się także musical "Narodziny gwiazdy" oraz historyczna komedia "Faworyta".

Niestety, żadnej nominacji nie zdobyła polska "Zimna Wojna" Pawła Pawlikowskiego.

Adamczyk: Zrobimy wszystko, żeby polscy transportowcy nie musieli likwidować firm

Adamczyk: Zrobimy wszystko, żeby polscy transportowcy nie musieli likwidować firm Karolina Bereza /RMF FM

"Jestem przekonany, że zrobimy wszystko, żeby polscy przedsiębiorcy nie musieli likwidować firm, nie musieli znosić sytuacji, w której ograniczają swoją działalność. Jesteśmy w stałym kontakcie z przedsiębiorcami. Podejmujemy przez ostatnie dwa lata szeroką ofensywę w UE. W poniedziałek dziewięć krajów - w tym Polska - głosowało przeciwko tym propozycjom (...). Nie my przegraliśmy, a transport europejski" - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM Andrzej Adamczyk. Minister infrastruktury był pytany, czy może zadeklarować, że za rok polscy przedsiębiorcy nie będą musieli likwidować firm, a kierowcy będą mieli prace.



Rafalska: Istotnie zmniejszyliśmy ubóstwo wśród Polaków

Istotnie zmniejszyliśmy ubóstwo wśród Polaków, szczególnie ubóstwo dzieci i rodzin wielodzietnych - powiedziała Elżbieta Rafalska, minister rodziny i polityki społecznej, podsumowując trzy lata działalności swojego resortu.

Minister dodała, że tym samym pierwszy cel socjalny został osiągnięty i "dzisiaj wiele rodzin nie wyobraża sobie, jak by to było, gdyby nie było 500 +". Podkreśliła, że program stanowi pomoc dla ponad 54 proc. polskich dzieci do 18. roku życia.

Bandera bohaterem Ukrainy? Wniosek w Radzie Najwyższej

Ukraińska Rada Najwyższa przyznała prawa weteranów bandytom z UPA - Ukraińskiej Armii Powstańczej. To nie koniec. W radzie czeka projekt o ponownym nadaniu imienia Bohatera Ukrainy Stepanowi Banderze - technicznie obywatelowi II Rzeczpospolitej, który został skazany za terroryzm na dożywocie.

Bardzo więc prawdopodobne, że Bandera po raz drugi zostanie ogłoszony Bohaterem Ukrainy. Pod wnioskiem są podpisani deputowani Bloku Petra Poroszenki i chociaż nie wzbudza to entuzjazmu na Ukrainie, to przed wyborami prezydenckimi może do tego dojść.

Afera KNF: Jest zażalenie na areszt Marka Chrzanowskiego

Obrońcy byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego - aresztowanego w związku z aferą korupcyjną - złożyli zażalenie na decyzję sądu o areszcie. Adwokaci Marka Chrzanowskiego wnoszą o zastosowanie wobec Chrzanowskiego "wolnościowych środków zapobiegawczych".



Będzie nowa regulacja dot. szczepień?

Kto szczepi dzieci, będzie miał większe szanse na miejsce w żłobku lub przedszkolu - projekt, który daje samorządom prawo wprowadzenia takiego kryterium przy naborze, jest coraz bliżej rozpatrzenia przez Sejm. W czwartek w parlamencie zarejestrował się komitet zbierający podpisy pod tym pomysłem. Potrzeba 100 tysięcy, by trafił on pod obrady.

Pomysłodawcy projektu podkreślają, że to tylko możliwość wprowadzenia dodatkowej punktacji, a nie kategoryczny i jednoznaczny zapis: kto nie szczepi - nie ma miejsca w żłobku.

Kiedy prezydent Duda zdecyduje ws. ustawy o Sądzie Najwyższym

"Prezydent jeszcze ma 10 dni do podjęcia decyzji ws. ustawy o Sądzie Najwyższym" - mówił rzecznik prezydenta Dudy Błażej Spychalski. Gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM podkreślał, że "to normalna procedura". "Ustaw, które czekają na podpis prezydenta, jest dużo"" - dodał - "Nie sądzę, aby ta decyzja była w ostatnim możliwym dniu, aczkolwiek każde rozwiązanie jest możliwe".

Śmiertelnie potrącenie na DK15. Lexus odnaleziony, kierowca wciąż poszukiwany

Śmiertelne potrącenie na DK16. Policjanci znaleźli lexusa Policja

Policjanci odnaleźli srebrnego lexusa, którego kierowca w miniony piątek na krajowej "szesnastce" w warmińsko-mazurskiem śmiertelnie potrącił 67-latka. Policjanci zatrzymali też 31-letniego pasażera samochodu. Kierowca wciąż jest poszukiwany.



Trzeba zablokować unijne przepisy transportowe. „Szykujemy ekspertyzę”

Ponad 100 tysięcy złotych ma kosztować ekspertyza prawna, która może zablokować nowe, unijne przepisy o transporcie międzynarodowym. Takie opracowanie chcą zamówić przedstawiciele przewoźników. Według nich, nowe przepisy są niezgodne z prawem Unii i spowodują upadek nawet kilkunastu tysięcy małych polskich firm przewozowych. Właściciele firm transportowych już zbierają pieniądze na sfinansowanie ekspertyzy.

