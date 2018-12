Mateusz Morawiecki w połowie listopada w piśmie do prezesa PKP Krzysztofa Mamińskiego interweniował w sprawie problemów z przekazywaniem działek pod budowę mieszkań w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus - ujawniamy tylko w RMF FM. Chodzi przede wszystkim o inwestycje w Poznaniu, ale także w Warszawie i Szczecinie.

Na zdj. Budowa mieszkań w programie Mieszkanie Plus w Białej Podlaskiej / Wojciech Pacewicz / PAP

Szef rządu napisał wprost: Ta sytuacja wskazuje wyraźnie na próbę sabotowania realizacji inwestycji.

W ramach programu miało powstać 100 tysięcy mieszkań. Na razie zostało oddanych do użytku tylko 480, a cały program idzie jak po grudzie.



Z pisma, do którego dotarł reporter RMF FM Patryk Michalski, wynika, że premier obawia się kolejnych 10-miesięcznych opóźnień w Poznaniu i zaskoczony pyta prezesa PKP o plany Polskich Linii Kolejowych na budowę sześciu nowych torów w centrum miasta - na terenach, gdzie miały powstać osiedla. Jednocześnie ostrzega, że będzie to bardzo duży cios w Mieszkanie Plus.

Rzecznik PKP w odpowiedzi na pytania reportera RMF FM zapewnia, że budowa nowych torów w Poznaniu obejmuje tylko pół hektara z ponad 30 hektarów, gdzie mają powstać mieszkania. Jego zdaniem ma to znikomy wpływ na Mieszkanie Plus.