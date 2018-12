"Prezydent jeszcze ma 10 dni do podjęcia decyzji ws. ustawy o Sądzie Najwyższym" – mówi rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy Błażej Spychalski. Gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM podkreśla, że „to normalna procedura”. „Ustaw, które czekają na podpis prezydenta, jest dużo” – dodaje – „Nie sądzę, aby ta decyzja była w ostatnim możliwym dniu, aczkolwiek każde rozwiązanie jest możliwe”.

W trakcie rozmowy Marcin Zaborski poruszył kwestię wspólnych podróży prezydentów: obecnego - Andrzeja Dudy i byłego - Lecha Wałęsy do i ze Stanów Zjednoczonych na pokładzie jednego samolotu. "Lot do Nowego Jorku był w nocy. Trudno, żeby nie odpocząć" - skomentował przebieg lotu rzecznik głowy państwa - "To był po prostu sen. Nie sądzę, żeby były jakieś szersze rozmowy".

Rzecznik prezydenta Dudy, stawiał też w Popołudniowej rozmowie w RMF FM otwarte pytanie: "Czy polskie kopalnie nie powinny zwiększyć wydobycia, bo jest tak duże zapotrzebowanie?". W ten sposób nawiązał między innymi do słów Andrzeja Dudy z Barbórki, który oświadczył górnikom, że "dopóki pełni urząd prezydenta, nie pozwoli na to, aby ktokolwiek zamordował polskie górnictwo". Jednocześnie politycy PiS-u sprowadzają węgiel z Rosji. "Pytanie, czy rządzący sprowadzają rosyjski węgiel do Polski czy przedsiębiorcy"? - odpowiadał Spychalski.

Marcin Zaborski: Wyobraża pan sobie, że leci pan z kimś samolotem za ocean, podróż w jedną stronę trwa kilka godzin i rozmawiacie tylko "zdawkowo"? Straszliwa udręka.

Błażej Spychalski: Ja wiem? Ja sobie jestem to w stanie wyobrazić.

I nie umęczyłby się pan?

Proszę zauważyć, pan prezydent był trzy dni na Śląsku, był na COP24. Wróciliśmy we wtorek z Katowic o godz. 18, 18:30, a o 22 wylot do Nowego Jorku i lot w nocy. Trudno, żeby nie odpocząć w tym czasie.

Lot prezydenta Dudy z byłym prezydentem Lechem Wałęsą.

Zgadza się.

I to prezydent Duda mówił o "zdawkowej" rozmowie, ale w stronę Waszyngtonu. Być może w drodze powrotnej wydarzyło się coś więcej?

Droga powrotna też w nocy, przypominam.

I znów zdawkowe rozmowy?

Nie sądzę, żeby były jakieś szersze rozmowy. Mówię: lot w jedną i w drugą stronę w nocy, więc z natury samej z całą pewnością większość lotu to był po prostu sen.

Naprawdę nie było warto wykorzystać okazji? Porozmawiać bardziej niż "zdawkowo"?

Wie pan, pan prezydent bezpośrednio po powrocie ze Stanów Zjednoczonych udał się na Anakondę do Elbląga.

Ćwiczenia na poligonie.

Tak. Dokładnie tak. Ten moment, kiedy można było trochę odpocząć, zregenerować siły, złapać chwilę snu, pewnie był bardzo ważny.

Oby nasza rozmowa nie była zdawkowa - postarajmy się przynajmniej. Panie ministrze, na biurku prezydenta leży i czeka na podpis siódma już nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym. Możliwe jest weto do tej ustawy?

Możliwe są wszystkie rozwiązania. Przypominam - zgodnie z Konstytucją prezydent ma 21 dni na podjęcie decyzji.

Dopiero 11 czekamy.

Dokładnie tak. Jeszcze mamy 10 dni do podjęcia decyzji. Oczywiście, to jest maksymalny termin. Cały czas mówimy o maksymalnym terminie.

To nad czym prezydent się tu zastanawia?

Jest to normalna procedura. Ponadto ustaw, które czekają na podpis pana prezydenta też jest dużo. To jest normalna procedura w Pałacu. Ustawy, które wpływają, są analizowane i później rekomendacja jest przedstawiana panu prezydentowi.

Bywa tak, że w tej kolejce niektóre wychodzą wcześniej niż później.

Ma pan rację, oczywiście.

Jak np. o KNF ostatnia ustawa. Podpisując ustawy sądowe, pan prezydent mówił tak: "Czas skończyć z komunizmem w polskim sądownictwie i po to właśnie są te zmiany". Czyli co? Teraz wraca komunizm do Sądu Najwyższego, jeśli prezydent podpisze te ustawę najnowszą?

Poczekajmy do decyzji pana prezydenta. Tak jak mówiłem - maksymalny termin - 21 dni. Nie sądzę, żeby ta decyzja była w ostatnim możliwym dniu, aczkolwiek każde rozwiązanie jest możliwe.

A propos czasu. W Sejmie kluby parlamentarne miały najpierw 5 minut, potem 2 minuty w drugim podejściu na zabranie głosu i powiedzenie, co myślą o tej nowelizacji. Prace nad projektem, nad ustawą trwały nie całe 3,5 godziny. Taki tryb pracy nad przepisami nie razi prezydenta?

Wie pan, trudno mi się wypowiadać o trybie pracy parlamentu.

Przecież to jest ustawa, która przyszła do was, na wasze biurko.

Tak, ale proszę pamiętać, że władza ustawodawcza jest niezależną władzą zgodnie z konstytucją w Polsce - i to parlamentarzyści - Sejm czy Senat - podejmuje decyzję o tym, w jakim trybie pracuje nad konkretnym projektem ustawy. My oczywiście to później weryfikujemy. To jest naturalne, jest przecież regulamin Sejmu, Senatu, więc to wszystko musi być zgodne z prawem.

Rozumiem, że to się działo w Sejmie, a nie w Kancelarii Prezydenta. Tylko, że to Andrzej Duda - jako kandydat na prezydenta - bardzo upominał się o to, jak wyglądają prace parlamentarne, jak traktowana jest opozycja. Przytoczę słowa Andrzeja Dudy, kandydata na prezydenta, który mówił tak: "w każdej uczciwej demokracji opozycja ma prawa gwarantowane. Dziś jest z tym bardzo źle w polskim Sejmie. Opozycji uniemożliwia się w wielu przypadkach wykonywanie roli przypisanej jej w każdym dobrze funkcjonującym, demokratycznym państwie". Czy Andrzej Duda jako prezydent, nie kandydat, dostrzega dzisiaj taki problem?

Nie sądzę, żeby w polskim parlamencie występował problem z deficytem demokracji.

Nawet wtedy, kiedy posłowie opozycji dostają 30 sekund na wypowiedź na komisji sejmowej, albo klub dostaje 2 minuty w debacie sejmowej na opowiedzenie, co myśli o ustawie.

Czy jest to zgodne z regulaminem Sejmu i Senatu? To jest pytanie. Proszę pamiętać, że zgodnie z konstytucją to parlament wewnętrznie ustala tryb swojej pracy. Jeżeli taki jest wewnętrzny tryb pracy parlamentu, to trudno mi się do tego odnosić, czy on jest słuszny, czy nie.

Pan o regulaminie, a Andrzej Duda - wtedy, kiedy mówił te słowa, które przytoczyłem, mówił nie tylko o przepisach, ale też o sejmowych zwyczajach, które - jego zdaniem - były łamane. Dzisiaj już mu to nie przeszkadza, jak rozumiem?

My weryfikujemy to, co trafia na biurko pana prezydenta. Od tego jesteśmy. Czy ustawy są procedowane zgodnie z prawem, czy być może gdzieś są jakieś naruszenia... Przypominam, ostatnio Trybunał Konstytucyjny w przypadku tzw. ustawy o 30-krotności, w tej sprawie się wypowiedział.

Panie ministrze, prezydent na Barbórce mówił tak: "proszę się nie martwić, dopóki ja pełnię w Polsce urząd prezydenta, nie pozwolę na to, aby ktokolwiek zamordował polskie górnictwo". No i pytanie do rzecznika. Kto chce zamordować polskie górnictwo?

Pojawia się wiele głosów o tym, że powinniśmy już, natychmiast, rewolucyjnie zmienić nasz system energetyczny, zamykać kopalnie, zamykać elektrownie węglowe i dynamicznie przystępować do zmian. W tak krótkim czasie jedyną opcją byłby oczywiście import energii elektrycznej, bo innej możliwości po prostu nie ma.

No właśnie, a propos importu. Czy węgiel sprowadzany z Rosji nie jest przypadkiem mordowaniem polskiego górnictwa?

Ja wiem, że dzisiaj polskie górnictwo funkcjonuje naprawdę dobrze, kopalnie funkcjonują dobrze. To, co wydobywają, sprzedają.

