Sprawca ataku w szkole w Kerczu na Krymie to uczeń, który później popełnił samobójstwo. Początkowo informowano o wybuchu gazu. 17 osób zginęło, a 47 zostało rannych.

Służby przed budynkiem szkoły w Kerczu / KERCH.FM / PAP/EPA





Jak informują śledczy, do wybuchu doszło w stołówce. Ładunek wybuchowy miał być wypełniony metalowymi elementami, a wśród zabitych i rannych jest wielu młodych ludzi. Mieszkańcy Kerczu mówią, że nie wystarczało ambulansów i noszy, a ranni byli wynoszeni z budynków między innymi na drzwiach.

Szef władz Krymu Siergiej Aksionow podał, że napastnikiem był uczeń 4 klasy szkoły, który następnie się zastrzelił. Jego ciało znaleziono w bibliotece.



Władze Kerczu już ogłosiły trzydniową żałobę. W mieście ewakuowano wszystkie szkoły i przedszkola.

Na razie ustalono, że napastnik miał 18 lat. Komitet Śledczy zidentyfikował go jako 18-letniego Władisława Roslakowa. Na nagraniach z monitoringu widać, jak wchodzi on do szkoły, trzymając karabin. Jego znajomi twierdzą, że eksperymentował z materiałami wybuchowymi. Tuż przed eksplozją zostawił w stołówce plecak. Według śledczych to w nim mógł się znajdować ładunek wypełniony metalowymi elementami.



Służby w pobliżu budynku szkoły /KERCH.FM /PAP/EPA



Wciąż nie wiadomo, jakie były motywy 18-latka. Komitet Śledczy Rosyjskiej Federacji zmienił kwalifikację prawną tego zdarzenia z aktu terrorystycznego na zabójstwo.

Znajomy napastnika powiedział RBK, że chłopak "nienawidził technikum przez złych nauczycieli, wspominał, że się na nich zemści". Inni uczniowie zwracają uwagę, że był "bardzo zamknięty w sobie, prawie z nikim nie rozmawiał i dawno usunął swoje profile z portali społecznościowych".





Dyrektor technikum w Kerczu na Krymie Olga Grebiennikowa powiedziała, że wśród ofiar są zarówno uczniowie, jak i personel szkoły.

Grebiennikowa, która wyjechała z budynku 10 minut przed eksplozją, relacjonowała w portalu KerchNet, że to, co wydarzyło się w technikum, to drugi Biesłan.

Tam jest pełno ciał, pełno ciał dzieci, prawdziwy akt terroru - mówiła.

Na zdjęciach z miejsca tragedii widać szkło z wybitych okien dwukondygnacyjnego budynku.

Na miejscu pracują ekipy ratunkowe.

Tragedia w szkole na Krymie Storyful/x-news





