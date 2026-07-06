Japońska sonda Hayabusa 2 przeleciała obok kolejnej planetoidy, Torifune

RMF24

Japońska Agencja Badań Kosmicznych (JAXA) poinformowała o kolejnym przełomowym osiągnięciu w ramach misji sondy Hayabusa 2. Wczoraj o godzinie 11:30 czasu polskiego, sonda przeleciała w pobliżu planetoidy Torifune, znajdującej się w odległości około 100 milionów kilometrów od Ziemi. To pierwszy cel w ramach rozszerzonej misji tego niezwykłego statku kosmicznego, który już wcześniej dostarczył na Ziemię próbki z planetoidy Ryugu.

Szybki i ryzykowny manewr

Planetoida Torifune, o średnicy około 450 metrów, należy do grupy Apolla, klasy obiektów bliskich Ziemi, których orbity przecinają trajektorię naszej planety. Torifune okrąża Słońce w ciągu 383 dni, a pełen obrót wokół własnej osi wykonuje w zaledwie 5 godzin. Przelot sondy Hayabusa 2 odbył się w odległości zaledwie 10 kilometrów od powierzchni tego złożonego z dwóch części obiektu. To jeden z najbliższych i najbardziej ryzykownych tego typu szybkich manewrów w historii badań kosmicznych.

Podczas przelotu sonda wykonała szereg zdjęć oraz zebrała dane naukowe przy użyciu zaawansowanych instrumentów pokładowych. Wśród nich są Optical Navigation Camera – Telescopic (ONC-T), która już 20 czerwca rozpoczęła obserwacje Torifune, a kluczowe zdjęcia wykonała tuż przed chwilą największego zbliżenia. Równolegle pracowała Mid-Infrared Camera (TIR), pozwalająca na analizę temperatury powierzchni planetoidy oraz jej właściwości termicznych i chropowatości.

Torifune w obiektywie kamery TIR/fot. JAXA, Maebashi Institute of Technology, Chiba Institute of Technology, University of Aizu, Hokkaido University of Education, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology

Sonda wykonała szereg zdjęć. Co na nich widać?

Pierwsze przesłane na Ziemię zdjęcia ukazują Torifune jako szary, podwójny obiekt o powierzchni pokrytej licznymi głazami. Analiza obrazów w podczerwieni ujawnia wyraźne różnice temperatury. Chłodniejsze obszary znajdują się w cieniu, podczas gdy te wystawione na działanie promieni słonecznych są znacznie cieplejsze. Pozyskane dane pozwolą naukowcom lepiej zrozumieć budowę i ewolucję tego typu ciał niebieskich.

Sonda Hayabusa 2 została wyniesiona w przestrzeń kosmiczną w grudniu 2014 roku na pokładzie rakiety H-IIA. Jej pierwotnym celem była asteroida Ryugu, z której w 2019 roku pobrała próbki i podczas przelotu dostarczyła je na Ziemię w grudniu 2020 roku. Analizy tych materiałów pozwoliły odkryć m.in. obecność wszystkich pięciu nukleobaz DNA i RNA, co rzuca nowe światło na początki życia w Układzie Słonecznym.

W planach jeszcze bardziej ambitny cel

Po zakończeniu głównej misji Hayabusa 2 kontynuuje swoją podróż w ramach tzw. misji rozszerzonej. Przelot obok Torifune był pierwszym etapem tego nowego rozdziału. Operacja była szczególnie wymagająca ze względu na niewielką wiedzę o właściwościach planetoidy oraz konieczność precyzyjnego manewrowania w jej pobliżu.

Po sukcesie przelotu obok Torifune Hayabusa 2 kieruje się ku kolejnemu, jeszcze bardziej ambitnemu celowi, planetoidzie 1998 KY26. Ten niewielki obiekt, o średnicy zaledwie 11 metrów, może stać się najmniejszą kosmiczną skałą, jaką kiedykolwiek odwiedziła sonda z Ziemi. Planowany termin dotarcia do 1998 KY26 to rok 2031. Naukowcy mają nadzieję, że badania tej planetoidy pozwolą na jeszcze dokładniejsze poznanie budowy i składu najmniejszych ciał Układu Słonecznego.

