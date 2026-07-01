Czym jest aphelium? Tego dnia Ziemia znajdzie się najdalej od Słońca

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To ważny moment dla miłośników astronomii. Już wkrótce Ziemia znajdzie się w aphelium, czyli punkcie swojej orbity najbardziej oddalonym od Słońca. Nastąpi to w poniedziałek, 6 lipca.

Aphelium - tego dnia Ziemia znajdzie się najdalej od Słońca

Aphelium - tego dnia Ziemia znajdzie się najdalej od Słońca / Shutterstock

Kiedy wypada aphelium?

Aphelium w 2026 roku wypada w poniedziałek 6 lipca. Wtedy nasza planeta będzie w punkcie orbity najdalej położonym od Słońca - informuje „Almanach astronomiczny na rok 2026”.

Tego dnia o godzinie 17:30 czasu uniwersalnego, czyli o 19:30 czasu letniego, Ziemia znajdzie się w aphelium, czyli najdalej od Słońca - w odległości 1,01663164 jednostki astronomicznej, czyli około 152,1 mln kilometrów. Jedna jednostka astronomiczna to średnia odległość Ziemi od Słońca, czyli około 149,6 mln kilometrów.

Aphelium a peryhelium

Punkt największego oddalenia Ziemi od Słońca zwany jest przez astronomów aphelium, a najmniejszego - peryhelium.

W 2026 roku Ziemia przeszła przez peryhelium swojej orbity 3 stycznia o godzinie 18.15 czasu zimowego.

Odległość Ziemia-Słońce wyniosła wtedy 0,98331007 jednostki astronomicznej, czyli 147,1 mln kilometrów.

Różnica w rozmiarze kątowym tarczy słonecznej pomiędzy tymi dwoma momentami w roku to mniej więcej jedna minuta łuku, wobec średnio około 32 minut łuku, jakie ma Słońce na niebie.

Jaka jest średnia odległość Ziemi od Słońca?

Co ciekawe, Ziemia jest najdalej od Słońca wtedy, kiedy u nas panuje lato, a najbliżej Słońca, gdy w Polsce jest zima. Wyraźnie pokazuje to, że w przypadku naszej planety istnienie pór roku wynika z czynników innych niż odległość od Słońca.

Średnia odległość Ziemi od Słońca to 149 598 milionów kilometrów. Jak widać po powyższych liczbach, orbita naszej planety niewiele odbiega od okręgu i jest niewiele spłaszczoną elipsą.

Skąd pory roku na Ziemi? Wpływ na klimat

Pory roku wynikają z nachylenia osi obrotu naszej planety względem płaszczyzny orbity, w połączeniu z ruchem po orbicie wokół Słońca. Nachylenie wynosi nieco ponad 23,4 stopnia.

Ze względu na to nachylenie w różnych okresach roku maksymalna wysokość Słońca na niebie w ciągu dnia nad danym obszarem się zmienia.

Skutkuje to zmianami warunków oświetlenia oraz proporcji pomiędzy dniem a nocą. Konsekwencją są zmiany w temperaturze, pogodzie oraz w zachowaniu roślin i zwierząt.