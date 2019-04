Bank Pekao S.A. poinformował w nocy o rozpoczęciu procesu restrukturyzacji. Zgodnie z jej założeniami blisko 900 osób zostanie objętych zwolnieniami grupowymi. Bank podpisał porozumienie wynegocjowane ze związkami zawodowymi.

Bank Pekao S.A. został założony w 1929 r. i obecnie jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej / Adam Warżawa / PAP

25 kwietnia Zarząd Banku osiągnął wspólnie z partnerami społecznymi porozumienie, zadowalające wszystkich zainteresowanych - zaznaczono w komunikacie wydanym przez kierownictwo banku.

Z organizacjami związkowymi ustalono m.in. kryteria wyboru pracowników, których umowy o pracę zostaną rozwiązane w ramach zwolnień grupowych, a także wysokość odpraw.



Restrukturyzacja w Banku Pekao jest konsekwencją wprowadzanej przez Zarząd i zaakceptowanej przez Radę Nadzorczą strategii. Jej elementem jest proces transformacji, której cele to unowocześnienie, zwiększenie efektywności i centralizacja procesów - wskazano. Bank zamierza dostosować się do "obejmującej cały sektor cyfrowej rewolucji, w której coraz więcej czynności, tradycyjnie kojarzonych z codzienną obsługą klienta, będzie się odbywać przy wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi technologicznych".



Bank Pekao S.A. został założony w 1929 r. i obecnie jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej.



Pekao S.A. obsługuje ponad 5 milionów klientów, co druga polska firma jest klientem banku. Bank Pekao S.A. należy do grona najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie. W ramach grupy kapitałowej działa kilkanaście spółek należących do grona krajowych liderów w zakresie działalności maklerskiej, leasingu, faktoringu i inwestycji finansowych. Bank - zatrudniając prawie 15 tys. osób - jest jednym z większych pracodawców w Polsce.



Bank Pekao S.A jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej.