Warszawska giełda rozpoczęła tydzień od wyraźnych spadków, a złoty tracił wobec głównych walut. Tak inwestorzy zareagowali na wyniki głosowania w I turze wyborów prezydenckich. Czy polityczna niepewność przełoży się na dłuższe zawirowania na rynku finansowym?

WIG20 i mWIG40 spadają – inwestorzy reagują na wyniki wyborów / East News

Wyniki wyborów prezydenckich. Trzaskowski i Nawrocki w drugiej turze

Według oficjalnych danych Państwowej Komisji Wyborczej, w pierwszej turze wyborów prezydenckich Rafał Trzaskowski uzyskał 31,36 proc. głosów, a Karol Nawrocki - 29,54 proc. Na trzecim miejscu znalazł się Sławomir Mentzen z wynikiem 14,81 proc., a na czwartym Grzegorz Braun - 6,34 proc.

Giełda w Warszawie notuje spadki po wyborach prezydenckich

Poniedziałkowa sesja na warszawskiej giełdzie rozpoczęła się od spadków. Indeks WIG około godziny 9:45 tracił 0,98 proc. i wynosił 20 051,18 pkt. WIG20 spadł o 1,12 proc., do poziomu 2 779,25 pkt., natomiast mWIG40 zniżkował o 0,43 proc., osiągając 7 969,58 pkt.

Wśród największych spółek najmocniej traciły akcje PKO BP - o 2,7 proc., do 75,08 zł. Akcje Pekao spadły o 2,5 proc., do 177,25 zł, a Orlenu o 1,88 proc., do 71,03 zł.

Analitycy banku Millennium zwracają uwagę, że przed weekendem faworytem wyścigu o fotel prezydenta był kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski, co stanowiło bazowy scenariusz dla inwestorów. Jednak wyniki pierwszej tury nie gwarantują realizacji tego scenariusza. Relatywnie wysokie poparcie dla Sławomira Mentzena i Grzegorza Brauna może dawać Karolowi Nawrockiemu większe pole do manewru.

Eksperci podkreślają, że przepływ głosów od kandydatów, którzy odpadli z wyścigu, jest trudny do oszacowania, zwłaszcza że w kampanii opowiadali się oni przeciwko dominacji dwóch największych partii. Kluczowe dla wyniku drugiej tury będą nie tylko przepływy poparcia, ale także frekwencja i mobilizacja elektoratów.

Analitycy przypominają, że uprawnienia prezydenta w zakresie gospodarki są ograniczone, jednak dzięki prawu weta może on wpływać na politykę gospodarczą oraz inne kwestie istotne dla inwestorów, takie jak praworządność, sądownictwo czy relacje z Unią Europejską. Sytuacja, w której prezydent i rząd pochodzą z różnych obozów politycznych, może wpłynąć na ocenę instytucjonalną kraju i podnieść premię za ryzyko. Wyniki pierwszej tury pokazują także, że rządząca koalicja traci poparcie, co może prowadzić do wewnętrznych napięć, a w skrajnym przypadku - do przedterminowych wyborów parlamentarnych.

Złoty słabnie wobec euro, dolara i franka

W poniedziałek rano polska waluta osłabiła się wobec głównych walut. Około godziny 7:30 euro kosztowało prawie 4,29 zł, co oznacza spadek wartości złotego o 0,49 proc. W stosunku do dolara, wycenianego na 3,83 zł, złoty stracił 0,18 proc. Z kolei frank szwajcarski kosztował 4,58 zł, a polska waluta osłabiła się wobec niego o 0,51 proc.

Dla porównania, w piątek po południu euro kosztowało prawie 4,27 zł, dolar amerykański niemal 3,82 zł, a frank szwajcarski prawie 4,57 zł.