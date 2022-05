Rząd przedłuży tarczę antyinflacyjną - zapowiada minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Obecne rządowe rozwiązania, które w założeniu mają walczyć z inflacją, obowiązują od 1 lutego do końca lipca.

Rząd zapowiada przedłużenie tarczy inflacyjnej, która została wprowadzona od 1 lutego. Jej zapisy zakładają, że ma obowiązywać do końca lipca. Do kiedy rząd chce ją przedłużyć?

Konkretna decyzja jeszcze nie zapadła, bo - jak mówi naszemu reporterowi minister Waldemar Buda - to zależy od inflacji, a właściwie od tego, kiedy zacznie ona spadać. A jak twierdzi minister, nastąpi to najwcześniej jesienią, a być może nawet dopiero w przyszłym roku. Dlatego właśnie tarcza zostanie przedłużona.

Sytuacja inflacyjna w żadnym stopniu się nie poprawiła, a mamy wręcz trend odwrotny. W związku z tym, zakładamy, że większość tych rozwiązań będzie przedłużonych dotąd, aż inflacja będzie się utrzymywała na tym poziomie - mówi Waldemar Buda.

Zgodnie z tarczą antyinflacyjną 2.0, która weszła w życie 1 lutego obniżony został VAT na media. Tarcza zakłada także obniżkę VAT-u na nawozy z 8 do 0 proc. Zerową stawką została objęta także żywność



Większość tych rozwiązań będzie obowiązywać do jesieni, a być może i do końca roku. Ekonomiści szacują, że od lutego do końca lipca tarcza antyinflacyjna to koszt dla państwa blisko 35 miliardów złotych.

Tarcza antyinflacyjna. Na czym polega?

Inflacja w Polsce bije kolejne rekordy XXI wieku. W kwietniu wyniosła 12,3 proc.



Najmocniej, bo aż o 28 procent podrożały w porównaniu z zeszłym rokiem paliwa - tak wylicza GUS. Niemal równie mocno, bo aż o 27 procent droższy jest prąd i gaz. Żywność natomiast podrożała w porównaniu z zeszłym rokiem o 13 procent. Przy czym tylko w ciągu tego miesiąca aż o 4 procent.

Zgodnie z tarczą antyinflacyjną 2.0, która weszła w życie 1 lutego obniżony został VAT na media:

na gaz do 0 proc. (od 1 stycznia zmiana z 23 do 8 proc., a od 1 lutego z 8 do 0 proc.);

na prąd do 5 proc. (przedłużenie obniżki z tarczy 1.0; obniżka z 23 do 5 proc.);

na ciepło do 5 proc. (od 1 stycznia zmiana z 23 do 8 proc., a od 1 lutego z 8 do 5 proc.).

Tarcza zakłada także obniżkę VAT-u na nawozy z 8 do 0 proc. Zerową stawką została objęta także żywność, czyli:

mięso i ryby oraz przetwory z nich;

produkty mleczarskie;

warzywa i owoce i przetwory z nich;

zboża, produkty przemysłu młynarskiego, przetwory ze zbóż i wyroby piekarnicze;

niektóre napoje (np. zawierające co najmniej 20 proc. soku owocowego lub warzywnego, napoje mleczne i tzw. mleka roślinne).