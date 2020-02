Pekao SA zamierza przeprowadzić w tym roku zwolnienia grupowe i rozwiązać umowy o pracę z maksymalnie 1,2 tys. pracownikami.

Pekao SA zapowiada zwolnienia grupowe / materiały prasowe /

Z informacji podanej przez Pekao SA, bank zamierza rozwiązać umowy o pracę z maksymalnie 1,2 tys. pracownikami banku. W przypadku kolejnych 1,35 tys. osób mowa jest o zmianie warunków zatrudnienia.

W przekazanym komunikacie giełdowym bank informuje, że to m.in. konsekwencja trendów rynkowych w sektorze bankowym ze względu na rosnącą digitalizację.

Pekao poinformował zakładowe związki zawodowe o zamiarze, przyczynach i skali planowej restrukturyzacji zatrudnienia, rozpoczynając tym samym formalny proces konsultacji ze stroną społeczną.

Bank Pekao SA został założony w 1929 roku i obecnie jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Obsługuje ponad 5 milionów klientów, co druga polska firma jest klientem banku. Zatrudniając prawie 15 tys. osób jest jednym z większych pracodawców w Polsce.



Na olbrzymią skalę zwolnień grupowych kilka dni temu zwracała uwagę "Rzeczpospolita". Pisała, że cięcia zatrudnienia w sieci handlowej Tesco oraz w bankach, które objęły m.in. setki pracowników Santander Banku, BNP Paribas, Pekao i Getin Noble Banku, miały duży wpływ na ubiegłoroczny wzrost liczby Polaków zmuszonych do odejścia z pracy w ramach zwolnień grupowych.

Jak wskazywał dziennik, chociaż tradycyjnie najwięcej zgłoszeń grupowej redukcji zatrudnienia było na Mazowszu (gdzie swoją siedzibę ma większość dużych, ogólnopolskich firm, w tym banków), to najwięcej osób zostało zwolnionych w Małopolsce.