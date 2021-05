Otwarcie restauracyjnych ogródków, decyzja Sądu Najwyższego ws. kredytów we frankach szwajcarskich i ciekawe gospodarcze tematy – to wszystko czeka nas w nadchodzącym tygodniu.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Bardzo ważny będzie wtorek, bo wtedy Sąd Najwyższy ma wydać orzeczenie ws. kredytów we frankach szwajcarskich. To uchwała ma być drogowskazem dla pozostałych polskich sądów w orzekaniu we frankowych sprawach. Będzie więc wiadomo na co mogą liczyć osoby, które czują się poszkodowane przez banki.

Przyszły tydzień to także Impact’21 - najciekawsze forum gospodarcze w kraju. Odbywa się w środę i czwartek w Warszawie. Będzie tam premier, wszyscy gospodarczy ministrowie, prezesi największych państwowych spółek, a także prywatnych. Na miejscu pojawią się dziennikarze RMF FM, którzy będą relacjonować to wydarzenie. Czeka nas sporo ciekawych rozmów.

W najbliższych dniach czeka nas też luzowanie obostrzeń. Od 15 maja rozporządzenie wprowadza zmianę dla gastronomi. Od piątku do 28 maja będą mogły zostać otwarte ogródki w restauracjach i innych stałych placówkach gastronomicznych.

"Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 28 maja 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów (...) działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (...) oraz związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (...) jest dopuszczalne w ogródku gastronomicznym rozumianym jako wyznaczone miejsce do sezonowego użytkowania dla celów gastronomicznych, w których jest prowadzona ta działalność, lub w ogródku gastronomicznym stacji paliw" - napisano w rozporządzeniu. Ruszą także wesela, powoli zaczynamy wracać do normalności.