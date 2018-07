Facebook najprawdopodobniej zaliczy w czwartek najgorszy dzień w swej historii. Notowania jego akcji spadły o blisko 19 proc., a wartość rynkowa firmy o dużo ponad 100 mld dolarów - podaje AP.

Opublikowane w środę wieczorem wyniki firmy za drugi kwartał 2018 roku rozczarowały inwestorów. Ponadto Facebook poinformował, że jego przychód spadnie, ponieważ firma promuje nowe produkty. Wcześnie rano - według "Wall Street Journal" - wartość firmy spadła o 120 mld USD.

Wraz z Facebookiem spadały na Wall Street notowania innych spółek technologicznych.



Bardzo duży spadek na giełdzie Facebook zaliczył już pod koniec marca. Notowania jego akcji spadły w ciągu nieco ponad tygodnia o 73 mld dolarów (13,5 proc.) w związku z wykorzystaniem przez firmę Cambridge Analytica (CA) danych niemal 50 mln użytkowników serwisu i wszczętymi w tej sprawie dochodzeniami.



Firma ta, bez zgody i wiedzy użytkowników platformy, pozyskała przez zewnętrzną aplikację dane 87 mln osób korzystających z Facebooka i przetwarzała je na potrzeby m.in. kampanii politycznych.



Przed wiosennymi spadkami inwestorzy wyceniali Facebooka na 500 mld USD, co czyniło go piątą najbardziej wartościową firmą w USA.



Do spadku notowań Facebooka przyczyniła się amerykańska Federalna Komisja Handlu, która podjęła śledztwo w sprawie praktyk Facebooka dotyczących prywatności.

(mpw)