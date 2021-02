Branża kurierska w tarapatach finansowych. Mimo bardzo dużego zapotrzebowania na dostawy przesyłek, kurierzy są winni swoim wierzycielom prawie trzydzieści milionów złotych. I to mimo, że co trzeci Polak w czasie pandemii zaczął kupować przez internet towary, po które wcześniej szedł do sklepu.

