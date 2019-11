W 2018 r. UE wyprodukowała antybiotyki o wartości 2 mld 970 mln euro. Największym producentem były Włochy, odpowiadając za ponad jedną trzecią produkcji o wartości ponad 1 mld euro. Włochy były też największym eksporterem do państw trzecich - poinformował w środę Eurostat.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Zioła skuteczniejsze od antybiotyków? Fitoterapia szansą dla pacjentów

Jeśli chodzi o handel, państwa członkowskie UE importowały w 2018 r. antybiotyki o wartości 5 mld 30 mln euro, z których ponad połowa (57 proc.) pochodziła z państw trzecich. W porównaniu z 2008 r. wartość importu antybiotyków do państw członkowskich UE wzrosła o 34 proc.

Antybiotyki o wartość 3 mld 30 mln euro zostały tymczasem wyeksportowane przez państwa członkowskie UE, z czego prawie dwie trzecie (60 proc.) trafiło do innych państw członkowskich UE. W porównaniu z 2008 r. stanowi to 13-procentowy spadek wartości całkowitego eksportu państw członkowskich UE.



Niemcy największym importerem antybiotyków

Największym importerem są Niemcy - w 2018 r. zaimportowały antybiotyki o wartości 710 mln euro z państw trzecich. Import ten stanowi jedną czwartą (710 mln euro, 25 proc.) całkowitego importu antybiotyków spoza UE pod względem wartości, co czyni ten kraj największym unijnym importerem antybiotyków z krajów spoza UE. Za Niemcami znalazły się Holandia (590 mln euro, 21 proc.) i Włochy (530 mln euro, 19 proc.), a następnie Belgia (320 mln euro, 11 proc.), Wielka Brytania (190 mln euro, 7 proc.), Hiszpania ( 180 mln euro, 6 proc.) i Francji (130 mln euro, 5 proc.).



Przywóz antybiotyków z krajów spoza UE pochodził głównie ze Szwajcarii (1 mld 120 mln euro lub 39 proc. ogółu antybiotyków poza UE), Chin (660 mln euro, 23 proc.) i Stanów Zjednoczonych (600 mln euro, 21 proc.), a następnie Japonii (120 mln euro, 4 proc.), Singapuru (90 mln euro, 3 proc.), Indii i Korei Południowej (oba 80 mln euro, prawie 3 proc.).



W 2018 roku Włochy wyeksportowały antybiotyki o wartości 440 mln euro do państw trzecich

Spośród państw członkowskich UE Włochy wyeksportowały antybiotyki o wartości 440 mln euro do państw trzecich w 2018 r., co stanowi ponad jedną trzecią całkowitego eksportu antybiotyków poza UE pod względem wartości. Czyni to Włochy największym eksporterem antybiotyków poza UE. Wyprzedziły Irlandię (190 mln euro, 16 proc.) i Hiszpanię (100 mln euro, 8 proc.).