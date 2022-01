​Bezrobocie w USA w grudniu spadło do poziomu 3,9 proc., a na rynku zarejestrowano 199 tys. nowych miejsc pracy - wynika z danych opublikowanych przez Biuro Statystyk Pracy. Przyrost miejsc pracy po raz drugi z rzędu był niższy od oczekiwanego przez ekonomistów. Mimo to gospodarka osiągnęła poziom tzw. pełnego zatrudnienia, do którego dąży Federalna Rezerwa.

REKLAMA