​Bezrobocie w Polsce ponownie wzrosło, w styczniu dochodząc do 6,5 proc., w porównaniu do 6,2 proc. pod koniec grudnia - wynika z danych podanych przez Główny Urząd Statystyczny. I choć taki wzrost bezrobocia na początku roku ma charakter cykliczny, to na horyzoncie pojawiają się zagrożenia.

REKLAMA