Emirat Abu Zabi ogłosił odkrycie nowych złóż ropy z łącznymi rezerwami 24 mld baryłek, z czego 22 mld to wydobywalna ropa niekonwencjonalna, a pozostałe 2 mld to ropa konwencjonalna, zwiększająca całkowite rezerwy krajowe do 107 mld baryłek.

