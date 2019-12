Szwedzka aktywistka Greta Thunberg płynie na pokładzie 15-metrowego katamaranu z USA do Europy na szczyt klimatyczny COP, który rozpoczyna się w poniedziałek w Madrycie. Nastolatka napisała na Twitterze, że do Lizbony zawinie prawdopodobnie we wtorek rano.

REKLAMA