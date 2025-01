Dziesiątki kilometrów pokonały już od rana trzy żółto-niebieskie konwoje, które jadą dziś przez Polskę z urodzonowymi prezentami dla Was - słuchaczy RMF FM. Trwa specjalna akcja z okazji 35. urodzin naszego radia: Dzień Cudów. O poranku tankowaliśmy już Wasze samochody w Słupsku, Rzeszowie i w Warszawie. Czas na ciąg dalszy!

/ fot. Adrian Pallasch / RMF FM

Gramy dla Was od 35 lat! Nasze radio rozbrzmiało w eterze po raz pierwszy w 1990 roku w samo południe - pierwszą piosenką, którą zagrał RMF FM, był utwór amerykańskiego zespołu Toto - "Africa". Od tamtego momentu przez niemal 13 tysięcy dni, ponad 300 tysięcy godzin codziennie dostarczamy najlepszą muzykę i najświeższe informacje.

"35 lat temu tapetowałem jeden z pokoi teściowej i trafiłem na nową stację, która nadawała fajną muzykę. Jestem z Wami już tyle czasu. Jestem od Was starszy o 30 lat i życzę dobrego nadawaniai i fajnego odbioru" - takie wiadomości dostajemy od rana od naszych najfajnieszych słuchaczy.

Czekamy na Was w Otwocku! Mamy dużo prezentów!

Jedna z trzech żółtych ekip jest w mazowieckim Otwocku. Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz doprecyzowuje, że przy ul. Mysiej na osiedlu Soplicowo. Nazwa jest dokładnie taka, jak w "Panu Tadeuszu"!

Jeżeli słucha nas lub czyta ten artykuł słuchacz o imieniu Tadeusz - z Otwocka lub okolic - zapraszamy jak najszybciej do nas - na wspólne świętowanie urodzin RMF FM. Mamy dużo prezentów!

Żółte serduszka RMF FM tankują Wasze samochody!

Reporter RMF FM Stanisław Pawłowski zameldował się o 6:00 w Słupsku w Pomorskiem.

To właśnie tam był jeden z naszych trzech urodzinowych konwojów. Żeby dobrze rozpocząć dzień i wyjechać w trasę trzeba zatankować samochód. I to właśnie robiliśmy!

W Rzeszowie na Podkarpaciu Wasze samochody tankował z kolei Dominik Smaga. Było wielu kierowców, którzy chcieli zatankować swoje auta za darmo i bardzo się z tego cieszymy!

Z dobrym nastrojem jadę do pracy - mówiła słuchaczka.

Super, bardzo fajnie! Akurat tędy jechałam, usłyszałam o Waszej akcji i podjechałam. Myślę, że dużo ludzi się dzisiaj ucieszy - dodała inna.

Dzień Cudów w RMF FM

Radio to ludzie - i to nie tylko ci, którzy w nim pracują. Nie byłoby nas, gdyby nie słuchacze. Nic więc dziwnego, że to z Wami chcemy zdmuchnąć kolejną świeczkę na urodzinowym torcie i jednocześnie mocno podziękować Wam, że jesteście z nami już od 35 lat. Przygotowaliśmy moc niespodzianek.

Instagram Rolka

Z okazji 35. urodzin organizujemy Dzień Cudów w RMF FM!

W środę 15 stycznia w Polskę wyjeżdżają trzy żółto-niebieskie konwoje z prezentami dla Was, słuchaczy - najfajniejszych pod słońcem.

Nasze ekipy ruszaą na ulice, by rozdać tony sprzętu AGD, zatankować Wasze samochody, czy zrobić wspólne zakupy.

Słuchajcie RMF FM i wypatrujcie nas w: Słupsku, Lęborku, Gdańsku, Wąbrzeźnie, Warszawie, Otwocku, Garwolinie, Radomiu, Ostrowcu Świętokrzyskim, Częstochowie, Katowicach, Jaworznie, Dębicy, Ropczycach i Rzeszowie.

REGULAMIN KONKURSU "DZIEŃ CUDÓW RMF FM" >>>

/ Grafika RMF FM

Wielki finał odbędzie się na Rynku Głównym w Krakowie. Mamy nadzieję, że zaśpiewacie razem z nami utwór "Chodź, pomaluj mój świat" formacji Dwa plus jeden. Ten kultowy utwór z RMF FM łączy to, że od początku nadawania nasze logo jest w kolorach żółtym i niebieskim. Zaśpiewajmy tak, by usłyszała nas caaała Polska!

A pomoże nam w tym Margaret. Wspólnie też zdmuchniemy świeczki na naszym torcie urodzinowym.

Instagram Rolka

Niespodzianek będzie więcej. Darek Maciborek i Marcin Jędrych zabiorą Was w podróż w czasie, odtwarzając z adaptera kawałki, które na zawsze wpisały się w historię RMF FM. Odkryją najskrytsze sekrety gwiazd i prowadzących, o których jeszcze nikt nie opowiadał!

/ Grafika RMF FM

Wydarzenia z tego wyjątkowego dnia będziemy relacjonować na antenie RMF FM, w Faktach RMF MM, na RMF24.pl i w naszych social mediach: na Facebooku i Instagramie .

RMF FM to najbardziej znana i najpopularniejsza rozgłośnia w Polsce. Radio Muzyka Fakty to przede wszystkim ludzie. Ludzie pozytywnie zakręceni wokół radia. Ekipa RMF FM. Poznajmy się!

Urodzinowe sejfy w RMF FM

/ Grafika RMF FM

W styczniu z okazji 35. urodzin RMF FM gramy naprawdę o wysoką stawkę.

Rozdajemy Wam dwa samochody. W grze każdego dnia są też olbrzymie pieniądze - milion złotych!

Urodzinowe sejfy w RMF FM. Wejdź do gry!

Urodzinowy zestaw gadżetów RMF FM

Świętujcie 35. urodziny RMF FM razem z nami.

Przygotowaliśmy dla Was zabawę, w której do zdobycia jest wyjątkowa paczka żółto-niebieskich gadżetów!

Aby zdobyć zestaw gadżetów z logo RMF FM, składający się z kubka termicznego, szkolnego worka na buty, latarki, podgrzewacza do rąk i parasolki, trzeba napisać, za co cenicie Fakty RMF FM.