To największy kiedykolwiek znaleziony w Australii dinozaur – twierdzą naukowcy z Antypodów. Chodzi o gatunek odkryty w 2007 roku. Jak informuje bbc.com, tytanozaur mógł osiągać do 6,5 m wysokości i 30 m długości. Był więc tak długi jak boisko do koszykówki.

REKLAMA