Czy drobna rzecz jest w stanie zmienić nasze myślenie o historii? Pewien artefakt, który odnaleziono w trakcie wykopalisk na terenie Niemiec, udowadnia, że tak. Srebrny amulet z III w. n.e. okazał się dowodem rozprzestrzeniania się chrześcijaństwa w czasach wczesnego Imperium Rzymskiego. Zdaniem naukowców, to najwcześniejszy ślad wiary w Chrystusa na północ od Alp.

Srebrny amulet znaleziony w Niemczech / U. Dettmar, AMF / Materiały prasowe

Prawie 1800-letni amulet, mierzący zaledwie 3,5 cm, odnaleziono w trakcie wykopalisk z lat 2017-18. W środku znajdował się miniaturowy srebrny zwój z łacińską inskrypcją.

O sprawie pisze m.in. portal Independent.

Przedmiot został znaleziony w grobie mężczyzny, mającego między 25 a 35 lat. Został on pochowany na cmentarzu na obrzeżach Frankfurtu, gdzie w czasach rzymskich było miasto Nida. Amulet był najprawdopodobniej noszony na sznurku zawieszonym wokół szyi.

Grób, w którym znaleziono amulet / Biuro Pomników Miasta Frankfurt nad Menem/Michael Obst / Materiały prasowe

Amulety takie jak ten znaleziony w Niemczech, zwane również filakteriami, noszono w celach leczniczych lub ochrony przed nieszczęściami - chorobami, bólami ciała, bezpłodnością, a nawet siłami demonicznymi. Przeznaczenie przedmiotów tłumaczy archeolog biblijna Tine Rassale, którą cytuje Independent.

W epoce bez zaawansowanej wiedzy medycznej takie przedmioty były istotnym źródłem komfortu i bezpieczeństwa dla noszącego i jego bliskich - wskazała Rassale.

Jako że użycie takich amuletów było rzadkie na zachodzie Imperium Rzymskiego, odkrycie jednego z nich w Niemczech sugeruje, że idee chrześcijańskie zaczęły już wówczas przenikać na obszary oddalone od wczesnych ośrodków rozwoju tej religii.

Badania amuletu nie były łatwe

Niemieccy naukowcy z Leibniz-Zentrum für Archäologie w Moguncji poświęcili kilka lat na konserwację, renowację i analizę artefaktu, nim finalnie podzielono się wnioskami.

Wyzwaniem był fakt, że srebrna blaszka była zwinięta, a po ok. 1800 latach również zagięta i sprasowana - powiedział Ivan Calandra z zespołu naukowego.

Badacze użyli tomografii komputerowej do zeskanowania znaleziska w niezwykle wysokiej rozdzielczości i stworzenia jego modelu 3D, tak, aby nie trzeba było nawet wyciągać kruchej blaszki z wnętrza pojemnika.

3D model srerbnego zwoju z inskrypcją / Leibniz-Zentrum für Archäologie w Moguncji / Materiały prasowe

Proces ujawnił ich oczom kilkanaście linijek tekstu, nazwanego Frankfurcką srebrną inskrypcją.

Zapis został odczytany przez profesora Markusa Scholza, archeologa z Uniwersytetu Goethego we Frankfurcie. Zawiera on odniesienia do św. Tytusa, ucznia i powiernika Pawła Apostoła.

Czasem potrzebowałem tygodni, a nawet miesięcy, by wpaść na nową myśl (dotyczącą tłumaczenia - red.) - tłumaczy prof. Scholz. Badacz zaprosił do współpracy m.in. ekspertów z historii teologii. Krok po kroku, tekst odkrył swoją tajemnicę.

Tekst inskrypcji

(W imieniu ?) świętego Tytusa

Święty, święty, święty!

W imieniu Jezusa Chrystusa, Syna Bożego!

Władca świata

opiera się najlepiej jak potrafi (?)

wszystkim napadom(?)/porażkom(?).

Bóg(?) zapewnia

wstęp do dobrego samopoczucia.

To urządzenie ratunkowe(?) chroni

osobę, która

poddaje się woli

Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego,

ponieważ przed Jezusem Chrystusem

zginają się wszystkie kolana: niebieskie,

ziemskie i

podziemne, i każdy język

wyznaje (Jezusowi Chrystusowi).

Treść inskrypcji badanej przez prof. Scholza / Prof. Dr Markus Scholz / Materiały prasowe

Przełomowość znaleziska

Jednym z istotnych aspektów tekstu, na który zwrócili uwagę naukowcy, a o którym pisze portal Times of Israel, jest użyte sformułowanie "Święty, święty, święty" - zaczerpnięte z liturgii żydowskiej, ale "właściwie nieznane w liturgii chrześcijańskiej aż do IV w. n.e.".

Niezwykłe ma być również odniesienie do św. Tytusa, wczesnego misjonarza i ucznia św. Pawła. Związek z apostołem jest wzmocniony przez ostatnie wersy zwoju, które są "prawie dosłownym cytatem z tak zwanego hymnu o Chrystusie z listu do Filipian".

Grób, w którym znaleziono amulet, jest datowany na lata 230-270 n.e., co czyni go - według naukowców - pierwszym przykładem "tak autentycznego dowodu czystego chrześcijaństwa na północ od Alp" w tym okresie.

Do tej pory najwcześniejsze wiarygodne dowody życia chrześcijańskiego w północnych regionach alpejskich Cesarstwa Rzymskiego datowane były na ogół na IV wiek n.e., co najmniej 50 lat później niż odkryty amulet.

W latach prawdopodobnego powstania amuletu chrześcijaństwo było w Imperium Rzymskim zakazane. Zmieniło się to dopiero w 313 r. po Chrystusie, wraz z wydaniem Edyktu mediolańskiego.