Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie powiększyło swoją kolekcję śmigłowców o nowy eksponat. Jest nim policyjny helikopter Mi-2 SN-02XP przekazany przez Komendę Główną Policji w Warszawie. Zwiedzający mogą go już oglądać w gmachu głównym krakowskiej placówki.

Do kolekcji Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie trafił policyjny śmigłowiec Mi-2 SN-02XP. Przekazała go Komenda Główna Policji w Warszawie.

Dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego Tomasz Kosecki poinformował w czwartek, że maszyna o numerze fabrycznym 534419095 była użytkowana przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu od września 2009 r. do sierpnia 2020 r. Wcześniej jako maszyna wielozadaniowa śmigłowiec służył w straży granicznej.

Realizując misje lotnicze na terenie Polski, helikopter spędził w powietrzu łącznie 4763 godziny.

Jak dodał, śmigłowiec nie przyleciał do Krakowa, a został przywieziony specjalistycznym pojazdem niskopodwoziowym. Zwiedzający mogą go już oglądać w gmachu głównym krakowskiej placówki obok helikoptera Mi-1, który służył do lotów doświadczalnych w warszawskim Instytucie Lotnictwa.

Mi-2 były średnimi maszynami wielozadaniowymi zaprojektowanymi w biurze Michaiła Mila, a produkowanymi w zakładach w Świdniku. Miały klasyczną konstrukcję dwusilnikową, wyposażoną w trójłopatowy wirnik nośny i dwułopatowe śmigło ogonowe. Produkcja seryjna tych maszyn zakończyła się w Świdniku w 1993 r. Łącznie z tamtejszej fabryki wyszło 5,5 tys. egzemplarzy w różnych wariantach.