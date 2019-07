"Ostatnio płakałam ze zmęczenia" - przyznaje Anna Lewandowska w najnowszym wywiadzie dla magazynu "Twój Styl". Trenerka tłumaczy, że sukces jej i jej męża Roberta okupiony jest ciężką pracą.

Rodzina Lewandowskich w komplecie / Frank Hoermann/SVEN SIMON / PAP/EPA

"Ostatnio płakałam ze zmęczenia. Niedawno przyjechałam do Warszawy niewyspana, po kilku trudnych nocach. Klara ma dwa lata, ale często się budzi. Przyszłam do biura i nagle pojawiło się tysiąc pytań od moich współpracowników. Potem zadzwonił Robert z hotelu. Był na zgrupowaniu kadry, pytał, czy do niego przyjadę, bo rzadko się ostatnio widywaliśmy ze względu na wyjazdy. Nie mogłam wstać i wyjść. Czułam, że wszystko mi się wymyka. Popłakałam się na środku biura" - mówi w wywiadzie dla magazynu "Twój Styl" Anna Lewandowska.

Z nostalgią wspomina czasy, gdy z Robertem mieszkali na Wrzecionie w niewielkim mieszkaniu. Utrzymywali się ze skromnego stypendium sportowego, tygodniami jedli wyłącznie serki homogenizowane, ponieważ liczył się dla nich każdy grosz.

Dziś stać ją na wiele i choć jest milionerką, ma ogromny szacunek dla pieniędzy.

Anna Lewandowska w szczerej rozmowie z "Twoim Stylem" opowiada o problemach zdrowotnych.

"Gdy przenieśliśmy się z Robertem do Monachium, bardzo pragnęliśmy mieć dziecko. Życie napisało inny scenariusz, poważnie zachorowałam. Leki które brałam, robiły spustoszenie w organizmie. Lekarze mówili, że plany posiadania malucha musimy odłożyć" - wyznaje.

Na szczęście w życiu państwa Lewandowskich pojawiła się Klara. Dziś dla Anny Lewandowskiej rodzina jest na pierwszym miejscu.

Cały wywiad z Anną Lewandowską przeczytasz w najnowszym wydaniu "Twojego Stylu".

Na podstawie portalu styl.pl