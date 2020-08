Wielka przeprowadzka we Wrocławiu. 450 tys. woluminów zmieniło adres i jest już w nowej Bibliotece Archidiecezjalnej na Ostrowie Tumskim. Ale ta jedna - najważniejsza XIII-wieczna Księga Henrykowska - dotrze tam najpóźniej za półtora miesiąca.

Księga Henrykowska 5 lat temu trafiła na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jest w niej najstarsze zapisane po polsku zdanie. Ono jest różnie tłumaczone. Ja znam je w wersji "daj acz ja pobruszam, a ty pocziywaj". Co oznacza "daj, ja pomielę - w domyśl na żarnach - a ty odpocznij" - tłumaczy ks. Rafał Kowalski, rzecznik prasowy Archidiecezji Wrocławskiej

Ja żartuję sobie, że to zdanie, wypowiedziane do kobiety przez mężczyznę pokazuje, że już wtedy nie mieliśmy do czynienia z "tradycyjnym podziałem ról", o którym się teraz tak dużo mówi. Chociażby z tego względu, że - tu widać - muzyczna był gotowy aby kobieta sobie odpoczęła, a on wykona czynność, która była tradycyjnie przypisana do kobiety - czyli mielenie na żarnach - dodaje duchowny.

Biblioteka powinna zostać otwarta w październiku.

